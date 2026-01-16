22°C 31°C
Prefeitura de Atalaia recebe novos fardamentos escolares para a rede municipal de ensino

Entrega contempla estudantes de todas as modalidades da rede municipal e reforça a importância da matrícula para garantir o fardamento e o kit escolar.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Fotos: Jal Gomes
16/01/2026 às 20h49
A gestão municipal recebeu novos fardamentos escolares que irão atender estudantes da rede municipal de ensino, contemplando crianças, adolescentes, jovens e adultos, incluindo as creches e escolas do município. A entrega faz parte do planejamento educacional que garante mais dignidade, igualdade e organização para o ano letivo.

Os fardamentos estão sendo distribuídos de acordo com o número de matrículas efetivadas, reforçando a importância de pais, mães e responsáveis realizarem a matrícula dentro do prazo. Quanto mais cedo o estudante estiver matriculado, maior a garantia de recebimento do fardamento e do kit escolar.

A prefeita Ceci destacou que o investimento vai além da vestimenta escolar, representando cuidado e valorização dos estudantes. “Recebemos os fardamentos escolares para as nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos. Estou aqui para mostrar a todos vocês o nosso fardamento escolar, que representa cuidado, organização e respeito com cada aluno da nossa rede”, afirmou a prefeita.

Ela também reforçou o chamado às famílias para que realizem a matrícula. “Para garantir o seu fardamento, faça sua matrícula na escola mais próxima da sua residência. As nossas creches e escolas estão todas abertas para receber vocês”, completou.

A secretária municipal de Educação, Glauciane Wanderley, explicou que a distribuição dos fardamentos segue critérios técnicos ligados ao planejamento da rede. “O quantitativo de fardamentos é organizado a partir das matrículas realizadas. Por isso, é fundamental que os responsáveis procurem as unidades escolares e façam a matrícula, garantindo não apenas o fardamento, mas também o kit escolar e toda a estrutura necessária para o estudante”, destacou.

A gestão municipal reforça que todas as creches e escolas da rede seguem com matrículas abertas, e que o fardamento escolar é um direito do aluno, vinculado ao cadastro regular na unidade de ensino. “Não esqueçam: garantam a matrícula, garantam o fardamento escolar e também o kit escolar”, reforçou a prefeita.

A chegada dos novos fardamentos reafirma o compromisso da gestão com uma educação pública mais organizada, acolhedora e preparada para atender cada estudante desde o primeiro dia de aula.

A distribuição do fardamento escolar é realizada de acordo com o número de matrículas efetivadas, e todas as creches e escolas da rede municipal seguem com matrículas abertas para atendimento à população.

