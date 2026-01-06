20°C 32°C
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Vereador Neto Acioli critica reajuste na conta de água dos moradores de Atalaia

“Em vez de resolver a situação da água, para que o povo tenha água de qualidade em casa, eles aumentam o valor da tarifa”, comenta o vereador Neto Acioli.

Phablo Monteiro
Phablo Monteiro
06/01/2026 às 11h06 Atualizada em 06/01/2026 às 11h21
Vereador Neto Acioli critica reajuste na conta de água dos moradores de Atalaia
Vereador Neto Acioli (MDB).

O vereador do município de Atalaia, Neto Acioli (MDB), expressou sua indignação com o reajuste presente na nova estrutura tarifária que será cobrada pela BRK Ambiental neste ano, para o fornecimento de água no município. A nova medida homologada pela Arsal, foi publicada nesta terça-feira (6) no Diário Oficial. 

Com a transição da estrutura tarifária do antigo SAAE para o modelo que é aplicado pela BRK Ambiental na região Metropolitana de Maceió, os consumidores em Atalaia vão sentir no bolso já na próxima fatura.

Para o vereador Neto Acioli, esse reajuste é um grande absurdo, devido aos transtornos que os atalaienses vem enfrentando com a constante falta de água nas torneiras.

“Todos os dias venho cobrando essa regularização no abastecimento de água do município. Através do apoio da Copervales, temos atendimento moradores de várias regiões de Atalaia com o envio de carro-pipa. Atendendo principalmente os bairros mais carentes, como o Deus é Fiel, o Nazaré, além do bairro Mirante e do Distrito Santo Antônio, que passam oito dias sem uma conta de água nas torneiras. Em de resolver a situação da água, para que o povo tenha água de qualidade em casa, eles aumentam o valor da tarifa”, comenta o vereador Neto Acioli.

A tarifa mínima para residências que consomem até 10 metros cúbicos, que em 2025 foi de R$ 61,80 passa a ser fixada em R$ 71,30. Comércio e indústria também serão impactados com a medida.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
