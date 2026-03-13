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Ceci amplia diálogo regional e apresenta resultados da gestão de Atalaia em podcast no Sertão de Alagoas

Prefeita destacou as transformações vividas por Atalaia nos últimos anos.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
13/03/2026 às 17h53
Ceci amplia diálogo regional e apresenta resultados da gestão de Atalaia em podcast no Sertão de Alagoas
Ceci amplia diálogo regional e apresenta resultados da gestão de Atalaia em podcast no Sertão de Alagoas.

A prefeita de Atalaia, Ceci (MDB), esteve em Santana do Ipanema nesta quinta-feira (12), onde participou do podcast Café com Muído, espaço dedicado a debates sobre política, gestão pública e temas sociais. Durante a agenda, a gestora também realizou visitas institucionais, conheceu projetos sociais desenvolvidos no município e dialogou com moradores e lideranças locais.

Na entrevista, Ceci destacou as transformações vividas por Atalaia nos últimos anos, resultado de um trabalho pautado em planejamento, responsabilidade e compromisso com a população. Segundo ela, a mudança de realidade no município tem sido percebida diretamente no dia a dia das pessoas.

“Hoje as pessoas têm orgulho de dizer que vivem em Atalaia. Conseguimos resgatar a esperança e transformar a realidade de muitas famílias. Esse é o resultado de um trabalho sério, feito com dedicação e compromisso com quem mais precisa”, afirmou.

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A prefeita também falou sobre os desafios enfrentados pelas mulheres na política e reforçou a importância de ocupar espaços de decisão. Para ela, a atuação feminina na gestão pública contribui para ampliar o olhar social e fortalecer políticas voltadas ao cuidado com as pessoas. “Todos os dias precisamos provar nossa capacidade. Ser mulher na política ainda é um desafio, mas é também uma missão. Escolher o caminho correto exige coragem e persistência, mas é assim que conseguimos transformar a vida das pessoas”, destacou.

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Durante a passagem por Santana do Ipanema, Ceci conheceu iniciativas sociais voltadas ao desenvolvimento comunitário e à promoção de oportunidades para jovens e famílias. A prefeita ressaltou que a troca de experiências entre municípios fortalece a gestão pública e contribui para a construção de soluções conjuntas.

A participação no podcast e as visitas realizadas integram a agenda institucional da gestora, que tem buscado ampliar o diálogo regional, compartilhar boas práticas e fortalecer parcerias em benefício da população atalaiense.

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Prefeita Ceci. Foto: Assessoria
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