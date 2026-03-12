22°C 34°C
Desembargador Márcio Roberto celebra dois anos de ingresso na magistratura alagoana

Nesses dois anos, Márcio Roberto vem se dedicando à magistratura alagoana, com o mesmo amor e afinco que dedicou nos 37 anos de carreira no MPAL.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
12/03/2026 às 17h02 Atualizada em 12/03/2026 às 17h09
Desembargador Márcio Roberto celebra dois anos de ingresso na magistratura alagoana
Desembargador Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, desembargador do TJAL. Foto: Assessoria

Com o texto COMPROMETIMENTO, DIÁLOGO E JUSTIÇA, publicado em suas redes sociais, o desembargador Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, nascido no município de Atalaia, celebrou os seus dois anos de ingresso na magistratura alagoana.

Eleito pelo Quinto Constitucional na vaga destinada ao Ministério Público (MPAL), assumiu em 2024 o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL). Nesses dois anos, Márcio Roberto vem se dedicando à magistratura alagoana, com o mesmo amor e afinco que dedicou nos 37 anos de carreira no MPAL.

“Neste biênio, minha missão foi além dos processos: busquei ser um construtor de pontes e viadutos. Acredito em um Judiciário forte, mas também humano, onde o convívio leve e saudável pavimenta o caminho para uma tutela jurisdicional verdadeiramente efetiva e célere”, destacou.

Para o desembargador, a alegria é redobrada ao ver que, pelo segundo ano consecutivo, seu gabinete alcança o posto de mais produtivo da Corte de Justiça Alagoana.

“Esse resultado não é fruto do acaso, mas da entrega absoluta de cada um dos meus aguerridos assessores e assessoras. A vocês, que dividem comigo o dia a dia e a troca constante de conhecimento, o meu mais sincero respeito. Agradeço aos meus pares pela acolhida e pelo debate sempre elevado, e à advocacia - pública e privada -, com quem mantenho um trato pautado na cordialidade e no respeito mútuo. É nessa união de forças que o Direito se concretiza.”, ressalta.

Márcio Roberto conclui o texto agradeço a Deus e ao apoio de sua família pelos resultados alcançados. 

“Nada disso seria possível sem a base que me sustenta. À minha família — Roberta Carla, Marcio Júnior, Luane, Liz e Marcio Roberto — meu amor e meu muito obrigado por serem meu Porto Seguro e minha contínua luz nessa árdua, porém gratificante, caminhada. A Deus, minha gratidão infinita por me guiar nesta jornada de serviço ao povo alagoano. Que venham muitos outros anos de trabalho, fraternidade e justiça”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
