22°C 34°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Atalaia celebra conclusão do curso “Mais Saúde Com a Gente” e reforça qualificação dos agentes de saúde

Capacitação fortalece o trabalho dos agentes comunitários de saúde e de endemias no município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
12/03/2026 às 13h33
Atalaia celebra conclusão do curso “Mais Saúde Com a Gente” e reforça qualificação dos agentes de saúde
Atalaia celebra conclusão do curso “Mais Saúde Com a Gente” e reforça qualificação dos agentes de saúde.

A Prefeitura de Atalaia realizou, nesta quarta-feira (11), a solenidade de conclusão do curso Mais Saúde Com a Gente, iniciativa de qualificação voltada aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do município. Ao todo, 50 profissionais participaram da formação, que contou com incentivo do Ministério da Saúde e parceria com instituições como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

O curso teve como objetivo fortalecer a atuação dos profissionais que estão na linha de frente da atenção básica, promovendo atualização técnica, ampliação de conhecimentos e melhoria na qualidade dos serviços prestados à população.

Durante o evento, a prefeita Ceci destacou a importância da qualificação contínua para o fortalecimento da saúde pública municipal. “Ser agente de saúde é muito mais do que exercer uma profissão. Esses profissionais são o elo entre o serviço público e as famílias. Eles entram nas casas, escutam, orientam e atuam diretamente na prevenção de doenças. Investir em qualificação é investir em cuidado, proteção e mais qualidade no atendimento à nossa população”, afirmou.

Continua após a publicidade

 

A secretária municipal de Saúde, Daniele Lobo, ressaltou que a formação representa um avanço no fortalecimento da rede de atenção básica. “Esse momento é também de reconhecimento e valorização desses profissionais que se dedicam diariamente ao cuidado com as pessoas. A qualificação amplia a segurança no trabalho, fortalece o atendimento e contribui para que a saúde chegue de forma mais eficiente às comunidades”, destacou.

Continua após a publicidade

 

A iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização dos profissionais de saúde e com a melhoria contínua dos serviços prestados à população, fortalecendo a prevenção, o acompanhamento e o cuidado nas comunidades de Atalaia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Hospital João Lyra Filho registra primeiro nascimento após reinauguração.
Saúde Há 1 dia

Hospital João Lyra Filho registra primeiro nascimento após reinauguração

Maya Sofia nasceu às 02h43 desta terça-feira (10) e simboliza o início de uma nova fase no atendimento de saúde do município.

 Prefeitura lança aplicativo Conecta Atalaia e aproxima serviços de saúde da população.
Saúde Há 3 dias

Prefeitura lança aplicativo Conecta Atalaia e aproxima serviços de saúde da população

Plataforma digital permite acompanhar consultas, vacinação, resultados de exames e localizar unidades de saúde diretamente pelo celular.

 Prefeitura de Atalaia inaugura reforma do Hospital João Lyra Filho neste domingo (8).
Inauguração Há 1 semana

Prefeitura de Atalaia inaugura reforma do Hospital João Lyra Filho neste domingo (8)

Unidade será entregue à população às 14h, com estrutura modernizada e mais qualidade no atendimento.

 Atalaia supera 4 mil atendimentos em dois dias de mutirão de saúde. Foto: Assessoria.
Mutirão de Saúde Há 2 semanas

Atalaia supera 4 mil atendimentos em dois dias de mutirão de saúde

Cuida Atalaia – Saúde em Movimento levou exames, consultas e atendimento especializado aos moradores dos povoados, em parceria com o Instituto Riviera.

 Primeiro dia do Mutirão de Saúde realiza centenas de atendimentos e reforça compromisso com os povoados de Atalaia.
Mutirão de Saúde Há 2 semanas

Primeiro dia do Mutirão de Saúde realiza centenas de atendimentos e reforça compromisso com os povoados de Atalaia

Ação segue neste sábado (28) com atendimento gratuito para moradores de Santo Antônio e Olhos D’Água.

Atalaia, AL
27°
Tempo limpo
Mín. 22° Máx. 34°
29° Sensação
4.11 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h28 Nascer do sol
17h39 Pôr do sol
Sexta
35° 23°
Sábado
35° 23°
Domingo
36° 23°
Segunda
36° 23°
Terça
36° 24°
Publicidade
Francisco Batinga
Professor Lesso
Ceci Rocha
Inglês Selfie
Últimas notícias
TJAL Há 1 hora

Desembargador Márcio Roberto celebra dois anos de ingresso na magistratura alagoana
IMA Alagoas Há 2 horas

Filhote de capivara resgatado em Atalaia recebe cuidados no Cetas
Saúde Há 5 horas

Atalaia celebra conclusão do curso “Mais Saúde Com a Gente” e reforça qualificação dos agentes de saúde
Complexo Esportivo Há 1 dia

Prefeita Ceci assina ordem de serviço para construção de complexo esportivo no Distrito Branca
Poder Legislativo Há 1 dia

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 10 de março de 2026

Publicidade
Verreadora Mércia da Saúde
Vereador Rudinho
Maria da Comesa
Lays Melo
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Hugo Lima
Hugo Lima O Poder Transformador da Educação | Por Hugo Lima
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2982 (10/03/26)
02
35
41
46
49
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6973 (11/03/26)
02
11
41
67
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3633 (11/03/26)
01
05
06
07
10
11
13
17
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2898 (11/03/26)
00
02
04
06
11
15
20
28
37
39
45
51
52
53
59
62
73
75
79
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2935 (11/03/26)
05
12
29
34
41
46
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias