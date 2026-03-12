Atalaia celebra conclusão do curso “Mais Saúde Com a Gente” e reforça qualificação dos agentes de saúde.

A Prefeitura de Atalaia realizou, nesta quarta-feira (11), a solenidade de conclusão do curso Mais Saúde Com a Gente, iniciativa de qualificação voltada aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do município. Ao todo, 50 profissionais participaram da formação, que contou com incentivo do Ministério da Saúde e parceria com instituições como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

O curso teve como objetivo fortalecer a atuação dos profissionais que estão na linha de frente da atenção básica, promovendo atualização técnica, ampliação de conhecimentos e melhoria na qualidade dos serviços prestados à população.

Durante o evento, a prefeita Ceci destacou a importância da qualificação contínua para o fortalecimento da saúde pública municipal. “Ser agente de saúde é muito mais do que exercer uma profissão. Esses profissionais são o elo entre o serviço público e as famílias. Eles entram nas casas, escutam, orientam e atuam diretamente na prevenção de doenças. Investir em qualificação é investir em cuidado, proteção e mais qualidade no atendimento à nossa população”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Daniele Lobo, ressaltou que a formação representa um avanço no fortalecimento da rede de atenção básica. “Esse momento é também de reconhecimento e valorização desses profissionais que se dedicam diariamente ao cuidado com as pessoas. A qualificação amplia a segurança no trabalho, fortalece o atendimento e contribui para que a saúde chegue de forma mais eficiente às comunidades”, destacou.

A iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização dos profissionais de saúde e com a melhoria contínua dos serviços prestados à população, fortalecendo a prevenção, o acompanhamento e o cuidado nas comunidades de Atalaia.