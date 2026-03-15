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Espetáculo da Paixão de Cristo chega à 8ª edição e promete emocionar o público na Rua de Cima, em Atalaia

Espetáculo acontece no próximo dia 29 de março, trará novidades no roteiro e é promovido pela Associação Cultural A Paixão de Cristo.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Divulgação
15/03/2026 às 10h22 Atualizada em 15/03/2026 às 10h36
Espetáculo da Paixão de Cristo chega à 8ª edição e promete emocionar o público na Rua de Cima, em Atalaia
Espetáculo da Paixão de Cristo chega à 8ª edição e promete emocionar fiéis na Rua de Cima, em Atalaia.

A cidade de Atalaia já se prepara para viver mais uma noite marcada pela fé, emoção e arte. No próximo dia 29 de março, às 19h, em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora das Brotas, será realizada a 8ª edição do espetáculo Paixão de Cristo, promovido pela Associação Cultural A Paixão de Cristo.

O evento, que já se tornou tradição na cidade, é idealizado e realizado principalmente por jovens que integram a Paróquia Nossa Senhora das Brotas. Desde 2018, eles se dedicam a levar ao público uma encenação marcante da história de Jesus Cristo, unindo fé e cultura.

A cada edição, o espetáculo cresce em organização, cenografia e participação popular. Para este ano, os organizadores prometem novidades no roteiro, incluindo uma nova cena que retrata a entrada de Jesus em Jerusalém, ampliando ainda mais a narrativa da história que atravessa gerações e continua tocando corações.

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Outro destaque da edição de 2026 será a participação especial do Padre Magalhães, pároco da Igreja Matriz de Nossa Senhora das Brotas, que integra o elenco da peça. 

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Formado por um grande elenco de atores voluntários, jovens da comunidade, o grupo dedica meses de preparação para garantir uma apresentação emocionante. Entre ensaios, montagem de cenário e organização do evento, os participantes mostram o talento e o compromisso da juventude atalaienses com a cultura e a evangelização.

Mais do que um espetáculo teatral, a encenação da Paixão de Cristo se tornou um momento de encontro da comunidade, reunindo famílias, fiéis e visitantes em um ambiente de reflexão sobre a fé, o amor e o sacrifício de Jesus Cristo.

Com expectativa de grande público, a apresentação promete transformar a tradicional Rua de Cima, em frente a Matriz de Nossa Senhora das Brotas, em um grande palco a céu aberto. 

A Associação Cultural A Paixão de Cristo convida toda a população de Atalaia e região para prestigiar o evento e viver mais uma noite de emoção e fé.

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