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Prefeitura atende indicação do vereador Neto Acioli e instala braços com lâmpada led em comunidade da antiga Fazenda Urupema

Ação beneficia diretamente cerca de 10 famílias daquela região.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Foto: Divulgação
13/03/2026 às 11h58 Atualizada em 13/03/2026 às 12h06
Prefeitura atende indicação do vereador Neto Acioli e instala braços com lâmpada led em comunidade da antiga Fazenda Urupema
Prefeitura atende indicação do vereador Neto Acioli e instala braços com lâmpada led em comunidade da antiga Fazenda Urupema.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, realizou nesta sexta-feira (13) a instalação de braços com lâmpadas de LED para atender moradores da comunidade da antiga Fazenda Urupema, atualmente conhecida como Casa de Palha. A localidade fica nas proximidades da Usina Copervales, na zona rural do município.

A ação atende a uma solicitação do vereador Neto Acioli, apresentada na Câmara Municipal de Atalaia por meio da Indicação nº 006/2025. Com a implantação da nova iluminação pública, aproximadamente 10 famílias foram diretamente beneficiadas.

Segundo o vereador Neto Acioli, a medida representa mais segurança, visibilidade e qualidade de vida para os moradores da comunidade, que aguardavam melhorias na iluminação da região.

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O vereador Neto Acioli agradeceu à gestão municipal pela atenção à demanda apresentada.

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“Quero agradecer à prefeita Ceci e ao secretário de Infraestrutura, Marcelo, por atenderem essa importante solicitação. Essa iluminação representa mais segurança e dignidade para os moradores da antiga Fazenda Urupema, hoje conhecida como Casa de Palha. Em nome das famílias da comunidade, deixo nosso reconhecimento por essa melhoria tão esperada”, destacou o parlamentar.

Em seu segundo mandato consecutivo na Câmara Municipal de Atalaia, o vereador Neto Acioli tem se destacado pelo trabalho constante em prol da melhoria da qualidade de vida da população. Vem realizando um trabalho especialmente voltado para as comunidades da zona rural do município.

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