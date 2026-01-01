Benjamin vai disputar a Copinha 2026 pelo Sub-20 do Grêmio

Destaque das categorias de base do Grêmio, o atacante Benjamin foi convocado para integrar a equipe Sub-20 que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. O jovem é um dos três atletas nascidos em 2009 que farão parte do elenco tricolor na principal competição de base do futebol brasileiro.

A delegação do Grêmio embarcou na manhã desta quinta-feira (1º) com destino a Votuporanga (SP), cidade-sede do clube na competição. No Grupo 2, o Tricolor estreia nesta sexta-feira (2), às 18h, contra o Falcon, de Sergipe. Na segunda rodada, enfrenta o Galvez, do Acre, no dia 5 de janeiro, às 16h. O último jogo da fase de grupos será contra o Votuporanguense, time da casa, na quinta-feira (8), às 21h30.

Todas as partidas do Grêmio na Copinha terão transmissão ao vivo pela CazéTV e X Sports.

Continua após a publicidade

Natural de Maceió, Benjamin é filho do Nem e da Ariana, mantendo fortes vínculos familiares no Distrito Ouricuri, no município de Atalaia. O desempenho do atacante nas categorias de base do clube gaúcho tem sido motivo de orgulho para familiares e para a comunidade local.

Continua após a publicidade

Em agosto de 2025, o atleta assinou seu primeiro contrato profissional com o Grêmio. O vínculo tem validade até julho de 2028, reforçando a aposta do clube no potencial do jovem talento.

Benjamin também vem acumulando convocações para a Seleção Brasileira de base, atuando pela categoria Sub-17, o que confirma a projeção promissora do atacante no futebol brasileiro.