Com grande sucesso, 2ª Corrida Solidária da Virada reúne grande número de atletas e arrecada alimentos em Atalaia

Fechando o ano com muita atividade física, solidariedade e promoção do bem-estar, a 2ª edição da Corrida Solidária da Virada 2025 movimentou as ruas de Atalaia na manhã deste domingo (28). Considerado um dos eventos esportivos mais aguardados do calendário municipal, a corrida reuniu um grande número de atletas nas categorias masculina, feminina e kids.

A largada e a chegada aconteceram na Avenida Silvestre Péricles, ao lado da Quadra de Esportes Raimundo Nonato, no centro da cidade. Os participantes encararam percursos de 5 km e 2 km, em modalidades de corrida e caminhada, proporcionando inclusão e incentivo à prática esportiva para pessoas de diferentes idades e níveis de condicionamento físico.

Nas principais categorias, os três primeiros colocados foram premiados com troféus e premiação em dinheiro. Todos os participantes receberam medalhas.

Organizada por Júnior Balino e Ramon Fumê, a Corrida Solidária da Virada contou com o apoio da Prefeitura de Atalaia e de diversos parceiros locais. Além do esporte, o evento teve forte viés social, com a arrecadação de uma grande quantidade de alimentos, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade no município.

O vice-prefeito Nicollas destacou a importância de eventos esportivos como esse para a cidade. “Parabéns a todos os atletas pela garra e à organização por esse evento tão bonito, que movimenta a cidade e fortalece a união da nossa gente”.

A Corrida Solidária da Virada é um projeto que busca envolver crianças, jovens e adultos em atividades orientadas, promovendo integração social, qualidade de vida e saúde, encerrando o ano com uma mensagem de solidariedade e compromisso com o bem-estar coletivo.