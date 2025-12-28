Aloísio Chulapa participa da 21ª edição do Jogo das Estrelas, no Maracanã

A 21ª edição do tradicional Jogo das Estrelas, promovido pelo ex-jogador Zico, foi realizada na tarde deste sábado (27), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e contou mais uma vez com a participação do atalaiense Aloísio Chulapa, um dos convidados do anfitrião.

O evento beneficente reuniu grandes ídolos que marcaram época no futebol brasileiro e internacional, como Júnior, Romário, Denílson, Verón e Adriano Imperador, além de atletas em destaque no cenário atual. Entre os nomes presentes estiveram Jorginho, Arrascaeta, Pedro e Léo Ortiz, campeões do Campeonato Brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo, e Breno Bidon, campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians.

Participando novamente da partida festiva, Aloísio Chulapa demonstrou emoção e gratidão pela oportunidade de dividir o campo com grandes estrelas do futebol mundial, em um dos palcos mais emblemáticos do esporte.

Nas redes sociais, o ex-atacante destacou a admiração pelo anfitrião do evento. “Que noite maravilhosa ao lado desse ídolo eterno. Zico não tem comparação com ninguém. Respeito todos, mas o Zico é incomparável”, comentou Chulapa.

O Jogo das Estrelas é considerado um dos principais eventos beneficentes do futebol brasileiro, unindo esporte, solidariedade e a celebração da história do futebol.