Aloísio Chulapa participa da 21ª edição do Jogo das Estrelas, no Maracanã

Evento beneficente promovido por Zico reuniu ídolos históricos do futebol e grandes nomes da atualidade na tarde deste sábado.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Divulgação.
28/12/2025 às 10h17 Atualizada em 28/12/2025 às 10h28
Aloísio Chulapa participa da 21ª edição do Jogo das Estrelas, no Maracanã. Foto: Divulgação.

A 21ª edição do tradicional Jogo das Estrelas, promovido pelo ex-jogador Zico, foi realizada na tarde deste sábado (27), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e contou mais uma vez com a participação do atalaiense Aloísio Chulapa, um dos convidados do anfitrião.

O evento beneficente reuniu grandes ídolos que marcaram época no futebol brasileiro e internacional, como Júnior, Romário, Denílson, Verón e Adriano Imperador, além de atletas em destaque no cenário atual. Entre os nomes presentes estiveram Jorginho, Arrascaeta, Pedro e Léo Ortiz, campeões do Campeonato Brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo, e Breno Bidon, campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians.

Participando novamente da partida festiva, Aloísio Chulapa demonstrou emoção e gratidão pela oportunidade de dividir o campo com grandes estrelas do futebol mundial, em um dos palcos mais emblemáticos do esporte.

Nas redes sociais, o ex-atacante destacou a admiração pelo anfitrião do evento. “Que noite maravilhosa ao lado desse ídolo eterno. Zico não tem comparação com ninguém. Respeito todos, mas o Zico é incomparável”, comentou Chulapa.

O Jogo das Estrelas é considerado um dos principais eventos beneficentes do futebol brasileiro, unindo esporte, solidariedade e a celebração da história do futebol.

Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Um ano depois: o impacto da decisão do STF sobre o regime de bens após os 70 anos | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
