Atalaia, AL
Câmara Municipal de Atalaia

Câmara de Atalaia realiza sessão solene e concede honrarias a personalidades do município

Inciativa foi da vereadora Joana D’arck (MDB).

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
12/12/2025 às 23h19
Câmara de Atalaia realiza sessão solene e concede honrarias a personalidades do município
Câmara de Atalaia realiza sessão solene e concede honrarias a personalidades do município. Foto: Assessoria da vereadora Joana D'arck.

A Câmara Municipal de Atalaia realizou, na noite desta sexta-feira (12), uma sessão solene destinada à entrega de honrarias a cidadãos que se destacaram por sua atuação em diferentes áreas e pelas contribuições relevantes ao desenvolvimento do município.

Idealizada pela vereadora Joana D’arck (MDB), a cerimônia aconteceu no plenário da Casa Hilton Agra de Albuquerque e reuniu o presidente da Câmara, vereador Cicinho Melo (MDB), o vereador Jaminho Brasil (PP), além de homenageados, familiares e convidados.

Durante a solenidade, foi entregue a Comenda Suzana Craveiro Costa de Medeiros ao ex-prefeito de Atalaia, Miguel Correia de Araújo, em reconhecimento aos serviços prestados ao município. Também foram entregues o Título de Cidadã Benemérita à ex-secretária municipal de Assistência Social, Edna Braz dos Santos Lyra, e o Título de Cidadão Honorário ao empresário Tarciso do Nascimento Cassiano dos Santos.

Autora das indicações que resultaram na concessão das honrarias, aprovadas por unanimidade pelo Poder Legislativo, a vereadora Joana D’arck destacou a importância do reconhecimento em vida às pessoas que contribuíram para a história de Atalaia.

“Hoje, o meu coração fala antes das minhas palavras, porque esta noite não é apenas uma solenidade, é um gesto de amor. Amor por pessoas que construíram, com as próprias mãos, a história viva da nossa cidade. E eu, que sempre acreditei que reconhecer em vida é uma das formas mais lindas de gratidão, digo que é olhar nos olhos e afirmar: você importa para mim, você faz a diferença. E esta cidade sente muito orgulho de vocês. Agradeço a cada homenageado desta noite por acreditar em mim e por estar presente nesta Casa. Cada um de vocês carrega uma força que inspira; cada um deixou uma marca que o tempo não vai apagar; cada um faz Atalaia ser maior do que o mapa. Eu não nasci aqui, mas Atalaia me adotou como filha e, hoje, ao homenagear vocês, sinto que retribuo um pouco do que esta terra me deu: acolhimento, dignidade e pertencimento”, destacou, emocionada, a vereadora.

Ainda por iniciativa da vereadora Joana D’arck, foram entregues os Títulos de Filhos que Marcam Atalaia a José Ernandes da Silva (Acarí), Joselir dos Santos Ferreira, Vick Makens, Maria José dos Santos Cruz (Dil) e Jhennifer Sophia Gomes, em reconhecimento às trajetórias que deixaram marcas positivas na cidade.

A iniciativa da vereadora Joana D’arck reforça o papel do Legislativo municipal em valorizar cidadãos que contribuíram para o crescimento social, econômico e cultural de Atalaia, celebrando histórias que ajudam a construir a identidade do município.

