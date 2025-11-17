19°C 32°C
Francisco Batinga será palestrante na 13ª Feira dos Municípios Alagoanos promovida pela AMA

Assessor técnico da AMA e coordenador da Rede de Parcerias, Batinga levará ao evento uma palestra sobre o papel da Rede de Parcerias em AL.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: AMA
17/11/2025 às 09h45 Atualizada em 17/11/2025 às 09h52
Francisco Batinga será palestrante na 13ª Feira dos Municípios Alagoanos promovida pela AMA
Francisco Batinga é assessor técnico da AMA e coordenador da Rede de Parcerias do Governo Federal.

O atalaiense Francisco Batinga está confirmado como um dos palestrantes da 13ª Feira dos Municípios Alagoanos, evento promovido pela Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) e considerado o maior encontro municipalista do país. A feira será realizada entre os dias 22 e 25 de janeiro de 2026, no Centro de Convenções, em Maceió.

Assessor técnico da AMA e coordenador da Rede de Parcerias do Governo Federal, Francisco Batinga apresentará a palestra “Conectando Elos: O Papel da Rede de Parcerias em Alagoas”, abordando a importância da integração entre municípios, União e demais órgãos públicos na execução de políticas e programas que fortalecem a gestão pública.

A Feira dos Municípios 2026 promete reunir cultura, inovação, turismo e gestão pública em um único espaço, destacando as potencialidades de cada cidade alagoana.

Com 140 estandes, o evento trará o melhor do artesanato, da gastronomia, do turismo e das iniciativas inovadoras que vêm transformando os municípios. O público também poderá acompanhar degustações, exposições, workshops e atrações culturais que reforçam a identidade e a força do povo alagoano.

Paralelamente à feira, acontece o Congresso dos Municípios Alagoanos, que deve reunir cerca de 3.500 participantes, entre prefeitos, secretários, gestores e servidores públicos. Serão palestras, oficinas e mesas-redondas com foco em temas decisivos para o futuro das cidades, como: Educação, Cultura, Direito, Saúde, Meio ambiente, Turismo, Cidades sustentáveis, Comunicação, Consórcios e PPPs, entre outros.

Foto: Pei Fon
