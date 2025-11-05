Vereador Neto Acioli tem quatro indicações aprovadas na sessão ordinária desta terça-feira (4)

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Atalaia, realizada na manhã desta terça-feira, dia 4 de novembro, o vereador Neto Acioli (MDB) teve aprovadas quatro importantes indicações junto ao Poder Executivo Municipal.
Por meio da indicação 011/2025, o parlamentar solicitou da Secretaria Municipal de Saúde, junto ao Setor de Endemias, o envio do carro fumacê para o Parque do Futuro I e demais comunidades do bairro José Paulino, que vem sofrendo com a grande proliferação de mosquitos nessa região.
Em sua indicação n° 012/2025, o vereador Neto Acioli solicita que a Secretaria Municipal de Infraestrutura faça a construção de quebra-molas na rua principal do Distrito Branca, nas proximidades da casa do ex-vereador Ricardo Calheiros, passando pela Escola Municipal Dr. João Carlos.
“Haja visto que estão transitando carros e motos em alta velocidade”, comentou o vereador em sua justificativa.
Através da indicação 013/2025, o vereador solicita do Governo Municipal, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, a completa reforma e reposição de lâmpadas na quadra de esporte do Conjunto Maria de Nazaré.
Por último, em sua indicação 014/2025, o vereador solicita que a máquina patrol realize um trabalho de melhorias nas estradas próximas a Fazenda Mato Grosso.
“Com as últimas chuvas a estrada encontra-se impossibilitada para o ônibus escolar trafegar e buscar os alunos que ali residem, fazendo com que os alunos caminhem a pé uns trezentos metros”, comentar o vereador Neto Acioli em sua justificativa.
As propostas foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores presentes, sendo encaminhadas para as respectivas secretarias.