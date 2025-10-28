20°C 29°C
Câmara Municipal de Atalaia
Maior concurso público da história de Alagoas vai ofertar mais de 11 mil vagas em 20 órgãos

Governador Paulo Dantas anuncia certame no Dia do Servidor Público e nomeia 185 aprovados da Saúde.

Phablo Monteiro
Phablo Monteiro Fonte: Fábia Assumpção / Agência Alagoas
28/10/2025 às 18h47
Maior concurso público da história de Alagoas vai ofertar mais de 11 mil vagas em 20 órgãos
Foto: Pei Fon

O governador Paulo Dantas anunciou, nesta terça-feira (28), durante solenidade alusiva ao Dia do Servidor, o maior concurso público da história de Alagoas, com mais de 11.200 vagas distribuídas em 20 órgãos estaduais. O evento aconteceu no Museu Palácio Floriano Peixoto, no centro de Maceió.

Na ocasião, o governador também nomeou 185 aprovados do concurso da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) de 2022 e comunicou a contratação de 2.700 militares para o serviço administrativo da Polícia Militar (PM), selecionados por meio da nota do Enem. Além disso, assinou a autorização para o concurso da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que ofertará 10 vagas imediatas e 10 para cadastro de reserva.

“Prometemos anunciar, no Dia do Servidor, o maior concurso da história de Alagoas. São mais de 11 mil oportunidades para alagoanas e alagoanos ingressarem no serviço público”, afirmou o governador. “Teremos também militares da reserva convocados e um processo seletivo com 7.200 vagas, contemplando mais de 20 carreiras”, completou.

Paulo Dantas destacou que, desde maio de 2022, já foram nomeados 2.220 servidores efetivos e quase 8 mil contratados por processos seletivos, totalizando mais de 10 mil novos servidores. “Com esse novo certame, chegaremos a 21 mil servidores convocados, reforçando o quadro do Estado com profissionais qualificados”, pontuou.

O governador ressaltou ainda que o concurso representa um marco para o funcionalismo público e o fortalecimento da gestão estadual. “O concurso público promove qualidade na prestação de serviços. É um orgulho para toda a nossa equipe e para a população alagoana”, afirmou.

Concurso e contratações

A secretária do Planejamento, Patrimônio e Gestão (Seplag), Paula Dantas, informou que os concursos não serão unificados, por conta das especificidades de cada carreira. O cronograma completo será divulgado na próxima semana.

O processo será organizado pela Seplag e contemplará 7.200 vagas efetivas em 20 órgãos, 2.700 militares temporários administrativos e 1.000 militares da reserva para atuar na segurança patrimonial. Segundo a secretária, as contratações vão gerar um impacto anual de R$ 700 milhões na folha de pagamento, com salários que variam de R$ 2,5 mil a R$ 36 mil.

Os interessados devem acompanhar as atualizações no Diário Oficial do Estado, no site da Seplag ou no aplicativo Alagoas Inteligente, que publicará as informações semanalmente.

Órgãos contemplados

Entre os órgãos que terão vagas estão Emater, Adeal, Arsal, DER e IMA — este último com concurso inédito. A secretária da Fazenda, Renata dos Santos, ressaltou a importância da medida para repor o quadro de servidores diante das aposentadorias.

O vice-governador Ronaldo Lessa parabenizou o governador pela iniciativa. “Anunciar o maior concurso da história de Alagoas no Dia do Servidor é um gesto de valorização e reconhecimento. É um presente não só para os servidores, mas para toda a população, que ganha com a melhoria dos serviços públicos”.

Distribuição de vagas

Total: 11.200 vagas em 20 órgãos

PGE: 20 vagas (10 imediatas e 10 para reserva) – Procurador do Estado

Seplag: 30 vagas – Gestor público

PCAL: 300 vagas – Agente e escrivão de polícia

DER: 20 vagas – Assessor técnico rodoviário

Detran: 100 vagas – Analista e assistente de trânsito

Arsal: 30 vagas – Analista de regulação

Alagoas Previdência: 40 vagas – Analista previdenciário

Seduc (docentes): 1.042 vagas – Professores

PMAL: 1.060 vagas – Praças e oficiais

CBMAL: 344 vagas – Praças e oficiais

Uneal: 82 vagas – Analista administrativo

Uncisal: 86 vagas – Professor

Fapeal: 20 vagas – Gestor especializado

CGE: 10 vagas – Analista de controle interno

Sesau: 3.500 vagas – Especialista e assistente em saúde

Seduc (administrativo): 400 vagas – Analista educacional

IMA: 24 vagas – Analista ambiental

Sefaz: 50 vagas – Auditor fiscal

Emater: 40 vagas – Extensionista rural

Adeal: 40 vagas – Fiscal agropecuário

Procon: 30 vagas – Analista e fiscal de defesa do consumidor

Contratações específicas:

Militares temporários (PMAL e CBMAL): 2.767 vagas – Agente administrativo

Militares da reserva: 1.000 vagas – Oficiais e praças

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
