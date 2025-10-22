20°C 30°C
Vereadora Maria da Comesa solicita implantação de calçadão para beneficiar comunidade do Parque do Futuro 2 e adjacências

Proposta visa garantir mais segurança, acessibilidade e valorização urbana na parte alta de Atalaia.

22/10/2025 às 20h26 Atualizada em 22/10/2025 às 20h45
Na manhã desta terça-feira (21), durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Atalaia, a vereadora Maria da Comesa (PP) teve aprovada por unanimidade a Indicação nº 022/2025, que solicita ao Poder Executivo a implantação de um calçadão ligando o Parque do Futuro 2 até o Lava Jato do Júnior Macaxeira, na parte alta do município.

A proposta tem como objetivo promover melhorias significativas na infraestrutura e no urbanismo da região, garantindo mais segurança e conforto aos pedestres que utilizam o trecho diariamente.

De acordo com a vereadora, o local é bastante movimentado, com grande fluxo de pessoas que caminham para o trabalho, escola ou prática de atividades físicas. “A ausência de um calçadão adequado coloca pedestres em situação de risco, devido à circulação de veículos e à falta de padronização da via”, destacou Maria da Comesa.

“A construção do calçadão proporcionará segurança, acessibilidade, organização urbanística, valorização do bairro e incentivo à prática esportiva, beneficiando diretamente toda a comunidade do Parque do Futuro 2 e adjacências”, afirmou a vereadora.

Com a aprovação da Câmara, a indicação segue agora para análise da prefeita Ceci e do secretário municipal de Infraestrutura, Marcelo Oliveira, que deverão avaliar a viabilidade da execução obra.

