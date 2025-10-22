Câmara de Atalaia aprova três indicações do vereador Jaminho Brasil

Durante a sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira (21), a Câmara Municipal de Atalaia aprovou, por unanimidade, três indicações apresentadas pelo vereador Jaminho Brasil (PP). As solicitações, voltadas para melhorias na infraestrutura urbana, foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Na Indicação nº 016/2025, o parlamentar solicita a reposição de lâmpadas nas proximidades da Escola Municipal Suzana Craveiro, localizada no Conjunto Deus é Fiel.

Já na Indicação nº 017/2025, Jaminho Brasil pede a revitalização completa da Praça Adília Vieira da Costa, no Povoado Sapucaia.

Por fim, na Indicação nº 018/2025, o vereador solicita a reposição de lâmpadas no Povoado Floresta, também no município de Atalaia.

Com a aprovação unânime dos parlamentares, as três proposições seguem agora para análise da Secretaria Municipal de Infraestrutura, responsável por avaliar e executar as demandas apresentadas.