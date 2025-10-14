20°C 28°C
Atalaia, AL
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Infraestrutura atende solicitação do vereador Neto Acioli e realiza limpeza de entulhos no Bittencourt

Ação garante mais limpeza e bem-estar à comunidade.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
14/10/2025 às 15h47
Foto: Divulgação

Atendendo à solicitação do vereador Neto Acioli (MDB), a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura esteve, na manhã desta terça-feira (14), no Povoado Bittencourt, em Atalaia, realizando a retirada de uma grande quantidade de entulhos acumulados na região.

A ação foi uma resposta aos pedidos dos moradores da localidade, que buscaram apoio do vereador Neto Acioli, pois vinham enfrentando transtornos causados pelo acúmulo de resíduos naquela via pública.

“Agradeço ao secretário Marcelo e toda a equipe da Infraestrutura pelo rápido atendimento. Já estiveram lá, deixaram a rua limpa, pois esses entulhos estavam causando transtornos para a população. Com ações como essa, buscamos sempre trazer uma melhor qualidade de vida para os moradores daquela região”, destacou o vereador Neto Acioli.

