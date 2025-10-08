18°C 30°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Paulo Dantas anuncia para 28 de outubro lançamento oficial do concurso público em diversas áreas

Anúncio ocorreu nesta terça (7), antes do lançamento do Programa Alagoas Conectada, no Centro de Convenções de Maceió.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Ana Beatriz Rodrigues / Agência Alagoas
08/10/2025 às 13h44
Paulo Dantas anuncia para 28 de outubro lançamento oficial do concurso público em diversas áreas
Governador Paulo Dantas, durante coletiva de imprensa no Centro de Convenções. Foto: Secom

O governador Paulo Dantas confirmou, para o próximo dia 28 de outubro, o lançamento do concurso para diversas áreas do serviço público estadual. O anúncio aconteceu nesta terça-feira (7), durante coletiva de imprensa no Centro de Convenções de Maceió, antes do lançamento do programa “Alagoas Conectada”.

“Antes de falar do programa, eu quero dar uma grande notícia para todos vocês: nós já definimos a data do anúncio do concurso público que prometemos agora para outubro”, anunciou Paulo Dantas.

Segundo o governador, o anúncio contará com a presença do deputado estadual Silvio Camelo, líder do Governo na Assembleia Legislativa; e do presidente do parlamento alagoano, Marcelo Victor. 

Continua após a publicidade

 

"No Dia do Servidor Público, vamos criar oportunidades para requalificar e aprimorar a mão de obra no serviço público. É com extrema alegria que damos essa notícia, que certamente anima muitas pessoas: o concurso público."

Continua após a publicidade

 

Em outra oportunidade, Paulo Dantas já havia adiantado a realização do certame. Segundo o governador, o concurso abrangerá praticamente todas as áreas do serviço público estadual, sobretudo para setores estratégicos como Educação e Saúde.

"Isso significa que Alagoas está organizado e preparado para receber novos servidores. Com a chegada desses profissionais, que têm a oportunidade de estudar e serem aprovados no concurso, teremos um Estado cada vez mais moderno, conectado às melhores práticas e tendências, em busca de soluções inovadoras e inteligentes."

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Isenção do Imposto de Renda para Pessoas com Doenças Graves: o que dizem o STJ e o STF | Por Anderson Barros.
Direito Sem Rodeios Há 2 dias

Isenção do Imposto de Renda para Pessoas com Doenças Graves: o que dizem o STJ e o STF | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

 Jornalistas Lucas França e Valdete Calheiros, do Portal Tribuna Hoje. Foto: Tribuna Hoje.
Jornalismo Há 4 dias

Lucas França e Valdete Calheiros ficam em 2º lugar na Categoria Texto na 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo

A jornalista Valdete Calheiros é filha do saudoso jornalista atalaiense Valmir Calheiros.

 Francisco Batinga palestra em evento do TCE-AL e AMA sobre fortalecimento da gestão pública em Alagoas.
Destaque Há 2 semanas

Francisco Batinga palestra em evento do TCE-AL e AMA sobre fortalecimento da gestão pública em Alagoas

Evento em Arapiraca reuniu gestores e técnicos para discutir boas práticas e fortalecer a gestão pública municipalista em Alagoas.

 Golpes com Inteligência Artificial: fraudes digitais em expansão.
Direito Sem Rodeios Há 3 semanas

Golpes com Inteligência Artificial: fraudes digitais em expansão | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

 Quando a dignidade viaja em pé: a lição de uma indenização no transporte público.
Direito Sem Rodeios Há 1 mês

Quando a dignidade viaja em pé: a lição de uma indenização no transporte público | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

Atalaia, AL
28°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 30°
30° Sensação
5.17 km/h Vento
65% Umidade
100% (0.38mm) Chance chuva
05h04 Nascer do sol
17h18 Pôr do sol
Quinta
27° 20°
Sexta
28° 20°
Sábado
29° 20°
Domingo
28° 20°
Segunda
28° 20°
Publicidade
Ceci Rocha
Francisco Batinga
Professor Lesso
Inglês Selfie
Últimas notícias
Concurso Público Há 2 horas

Paulo Dantas anuncia para 28 de outubro lançamento oficial do concurso público em diversas áreas
1º Lugar Há 21 horas

Merendeiras de Atalaia conquistam 1º lugar na Etapa Regional do Concurso de Merendeiras em Maceió
Assistência Social Há 2 dias

Semana da Criança tem início em Atalaia com oficinas e muita diversão
Direito Sem Rodeios Há 2 dias

Isenção do Imposto de Renda para Pessoas com Doenças Graves: o que dizem o STJ e o STF | Por Anderson Barros
Saúde Há 3 dias

Projeto Novo Olhar garante exames de vista e óculos gratuitos para estudantes da Rede Municipal de Atalaia

Publicidade
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Lays Melo
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Isenção do Imposto de Renda para Pessoas com Doenças Graves: o que dizem o STJ e o STF | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6846 (07/10/25)
04
49
51
57
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3506 (07/10/25)
03
04
05
06
08
11
12
13
16
17
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias