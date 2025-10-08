Paulo Dantas anuncia para 28 de outubro lançamento oficial do concurso público em diversas áreas

O governador Paulo Dantas confirmou, para o próximo dia 28 de outubro, o lançamento do concurso para diversas áreas do serviço público estadual. O anúncio aconteceu nesta terça-feira (7), durante coletiva de imprensa no Centro de Convenções de Maceió, antes do lançamento do programa “Alagoas Conectada”.

“Antes de falar do programa, eu quero dar uma grande notícia para todos vocês: nós já definimos a data do anúncio do concurso público que prometemos agora para outubro”, anunciou Paulo Dantas.

Segundo o governador, o anúncio contará com a presença do deputado estadual Silvio Camelo, líder do Governo na Assembleia Legislativa; e do presidente do parlamento alagoano, Marcelo Victor.

"No Dia do Servidor Público, vamos criar oportunidades para requalificar e aprimorar a mão de obra no serviço público. É com extrema alegria que damos essa notícia, que certamente anima muitas pessoas: o concurso público."

Em outra oportunidade, Paulo Dantas já havia adiantado a realização do certame. Segundo o governador, o concurso abrangerá praticamente todas as áreas do serviço público estadual, sobretudo para setores estratégicos como Educação e Saúde.

"Isso significa que Alagoas está organizado e preparado para receber novos servidores. Com a chegada desses profissionais, que têm a oportunidade de estudar e serem aprovados no concurso, teremos um Estado cada vez mais moderno, conectado às melhores práticas e tendências, em busca de soluções inovadoras e inteligentes."