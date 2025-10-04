Lucas França e Valdete Calheiros ficam em 2º lugar na Categoria Texto na 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo

Os jornalistas Lucas França e Valdete Calheiros, do Portal Tribuna Hoje, um produto da Cooperativa dos Jornalistas e Gráficos do Estado de Alagoas – Jorgraf, tiveram seu trabalho reconhecido na 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo. A cerimônia de premiação aconteceu na noite da última sexta-feira (3), no Salão de Festas Chez Marrie, no Barro Duro, em Maceió.

Com a matéria: "Dedos que enxergam: TouchBraille revoluciona educação musical para pessoas com deficiência visual", os repórteres conquistaram o segundo lugar, entre 109 trabalhos inscritos nesta edição da premiação.

A reportagem conta a história de um professor de Matemática e Educação Musical, natural de Limoeiro de Anadia, que nutria o desejo de ensinar pessoas com deficiência a tocar piano e teclado. A partir desse sonho, criou o projeto TouchBraille — um invento alagoano que tem revolucionado a educação musical no interior do estado. Atualmente, cerca de 30 crianças são beneficiadas pela técnica nos municípios de Limoeiro de Anadia e Arapiraca.

Para o jornalista Lucas França, que já havia conquistado o segundo lugar na edição anterior do prêmio, o reconhecimento é especial, sobretudo por tratar-se de uma pauta voltada à inclusão social. "A premiação é importante, pois valoriza o trabalho dos profissionais da comunicação em Alagoas. E essa pauta, em especial, mostra que com as técnicas certas e o apoio de profissionais capacitados e apaixonados pelo que fazem, é possível transformar vidas. O TouchBraille mostrou que ninguém é incapaz de realizar seus sonhos por conta de uma deficiência. Estou muito orgulhoso deste trabalho e feliz por ele ter sido reconhecido pelos jurados", comentou.

A jornalista Valdete Calheiros ressaltou que ganhar pelo segundo ano consecutivo ao lado do parceiro de trabalho Lucas França tem um significado especial. "Temos uma conexão forte, uma sintonia profissional que enxerga emoção por trás de cada pauta", enfatizando que correria da rotina jornalística, as histórias factuais enchem os noticiários de forma automática, com apuração rápida, checagem dos fatos e publicação imediata. "No entanto, o leitor quer mais. As pessoas querem conhecer o mundo, sair de suas casas e visitar outros lares a partir da leitura das nossas reportagens. Desta vez, contamos um caso de empreendedorismo social — de alguém que sonhou e conseguiu transformar a realidade de pessoas que sequer acreditavam em si mesmas. O Sebrae reconheceu a grandiosidade da história e, entre 109 trabalhos jornalísticos, reconheceu o nosso", destacou, agradecendo primeiramente a Deus, à parceria cada vez mais sólida com Lucas França, e dedicando o prêmio ao professor e aos alunos do projeto TouchBraille. ''Dedico também ao Sebrae pela oportunidade e reconhecimento, e aos meus filhos, Gabriela e Valmir Gabriel, por entenderem que o amor da mãe também é dedicado ao Jornalismo. Este prêmio é, acima de tudo, um presente que meu pai, o também jornalista Valmir Calheiros, recebe lá no céu", concluiu, emocionada.

A jornalista Valdete Calheiros é filha do saudoso jornalista atalaiense Valmir Calheiros e sobrinha do também saudoso jornalista e ex-vereador atalaiense Valdir Calheiros.