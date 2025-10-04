19°C 28°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Lucas França e Valdete Calheiros ficam em 2º lugar na Categoria Texto na 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo

A jornalista Valdete Calheiros é filha do saudoso jornalista atalaiense Valmir Calheiros.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Com informações da Tribuna Hoje
04/10/2025 às 10h28 Atualizada em 04/10/2025 às 10h40
Lucas França e Valdete Calheiros ficam em 2º lugar na Categoria Texto na 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo
Jornalistas Lucas França e Valdete Calheiros, do Portal Tribuna Hoje. Foto: Tribuna Hoje.

Os jornalistas Lucas França e Valdete Calheiros, do Portal Tribuna Hoje, um produto da Cooperativa dos Jornalistas e Gráficos do Estado de Alagoas – Jorgraf, tiveram seu trabalho reconhecido na 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo. A cerimônia de premiação aconteceu na noite da última sexta-feira (3), no Salão de Festas Chez Marrie, no Barro Duro, em Maceió.

Com a matéria: "Dedos que enxergam: TouchBraille revoluciona educação musical para pessoas com deficiência visual", os repórteres conquistaram o segundo lugar, entre 109 trabalhos inscritos nesta edição da premiação. 

A reportagem conta a história de um professor de Matemática e Educação Musical, natural de Limoeiro de Anadia, que nutria o desejo de ensinar pessoas com deficiência a tocar piano e teclado. A partir desse sonho, criou o projeto TouchBraille — um invento alagoano que tem revolucionado a educação musical no interior do estado.  Atualmente, cerca de 30 crianças são beneficiadas pela técnica nos municípios de Limoeiro de Anadia e Arapiraca.

Continua após a publicidade

 

Para o jornalista Lucas França, que já havia conquistado o segundo lugar na edição anterior do prêmio, o reconhecimento é especial, sobretudo por tratar-se de uma pauta voltada à inclusão social. "A premiação é importante, pois valoriza o trabalho dos profissionais da comunicação em Alagoas. E essa pauta, em especial, mostra que com as técnicas certas e o apoio de profissionais capacitados e apaixonados pelo que fazem, é possível transformar vidas. O TouchBraille mostrou que ninguém é incapaz de realizar seus sonhos por conta de uma deficiência. Estou muito orgulhoso deste trabalho e feliz por ele ter sido reconhecido pelos jurados", comentou.

Continua após a publicidade

 

A jornalista Valdete Calheiros ressaltou que ganhar pelo segundo ano consecutivo ao lado do parceiro de trabalho Lucas França tem um significado especial. "Temos uma conexão forte, uma sintonia profissional que enxerga emoção por trás de cada pauta", enfatizando que  correria da rotina jornalística, as histórias factuais enchem os noticiários de forma automática, com apuração rápida, checagem dos fatos e publicação imediata. "No entanto, o leitor quer mais. As pessoas querem conhecer o mundo, sair de suas casas e visitar outros lares a partir da leitura das nossas reportagens. Desta vez, contamos um caso de empreendedorismo social — de alguém que sonhou e conseguiu transformar a realidade de pessoas que sequer acreditavam em si mesmas. O Sebrae reconheceu a grandiosidade da história e, entre 109 trabalhos jornalísticos, reconheceu o nosso", destacou, agradecendo primeiramente a Deus, à parceria cada vez mais sólida com Lucas França, e dedicando o prêmio ao professor e aos alunos do projeto TouchBraille. ''Dedico também ao Sebrae pela oportunidade e reconhecimento, e aos meus filhos, Gabriela e Valmir Gabriel, por entenderem que o amor da mãe também é dedicado ao Jornalismo. Este prêmio é, acima de tudo, um presente que meu pai, o também jornalista Valmir Calheiros, recebe lá no céu", concluiu, emocionada.

A jornalista Valdete Calheiros é filha do saudoso jornalista atalaiense Valmir Calheiros e sobrinha do também saudoso jornalista e ex-vereador atalaiense Valdir Calheiros.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Francisco Batinga palestra em evento do TCE-AL e AMA sobre fortalecimento da gestão pública em Alagoas.
Destaque Há 1 semana

Francisco Batinga palestra em evento do TCE-AL e AMA sobre fortalecimento da gestão pública em Alagoas

Evento em Arapiraca reuniu gestores e técnicos para discutir boas práticas e fortalecer a gestão pública municipalista em Alagoas.

 Golpes com Inteligência Artificial: fraudes digitais em expansão.
Direito Sem Rodeios Há 3 semanas

Golpes com Inteligência Artificial: fraudes digitais em expansão | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

 Quando a dignidade viaja em pé: a lição de uma indenização no transporte público.
Direito Sem Rodeios Há 1 mês

Quando a dignidade viaja em pé: a lição de uma indenização no transporte público | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

 Prefeita Ceci participa do lançamento da Política Estadual Alagoas Lilás.
Alagoas Lilás Há 2 meses

Prefeita Ceci participa do lançamento da Política Estadual Alagoas Lilás

Evento conduzido pelo vice-governador Ronaldo Lessa marca iniciativa pioneira no enfrentamento à violência contra a mulher.

 Prefeita Ceci prestigia lançamento do VLT em Arapiraca e reforça compromisso com desenvolvimento regional.
Política Há 3 meses

Prefeita Ceci prestigia lançamento do VLT em Arapiraca e reforça compromisso com desenvolvimento regional

Evento ocorreu na manhã desta segunda-feira (7).

Atalaia, AL
23°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 28°
24° Sensação
2.06 km/h Vento
84% Umidade
66% (0.53mm) Chance chuva
05h06 Nascer do sol
17h19 Pôr do sol
Domingo
27° 19°
Segunda
29° 19°
Terça
28° 20°
Quarta
28° 19°
Quinta
29° 20°
Publicidade
Inglês Selfie
Ceci Rocha
Francisco Batinga
Professor Lesso
Últimas notícias
Jornalismo Há 8 horas

Lucas França e Valdete Calheiros ficam em 2º lugar na Categoria Texto na 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo
Literatura Há 1 dia

Atalaia celebra a leitura com o desfile do projeto “Das Páginas para a Vida” da Escola Jabes Francisco
Inauguração Há 2 dias

Master Jalecos inaugura sua loja física em Atalaia
Homenagem Há 2 dias

Professora Helena de Moraes Pereira
Poder Legislativo Há 3 dias

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 30 de setembro de 2025

Publicidade
Vereador Rudinho
Lays Melo
Vereador Jaminho
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Golpes com Inteligência Artificial: fraudes digitais em expansão | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2922 (02/10/25)
04
23
30
39
40
41
Ver detalhes
Quina
Concurso 6843 (03/10/25)
04
14
45
71
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3503 (03/10/25)
01
04
06
07
08
10
11
12
14
15
16
18
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2831 (03/10/25)
04
05
07
15
16
24
25
28
38
41
43
47
61
64
69
70
77
81
85
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2868 (03/10/25)
08
09
17
27
35
43
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias