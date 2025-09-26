19°C 28°C
Francisco Batinga palestra em evento do TCE-AL e AMA sobre fortalecimento da gestão pública em Alagoas

Evento em Arapiraca reuniu gestores e técnicos para discutir boas práticas e fortalecer a gestão pública municipalista em Alagoas.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
26/09/2025 às 10h09
Com o tema “Conectando Elos: O papel da Rede de Parcerias em Alagoas”, o atalaiense Francisco Batinga foi um dos palestrantes da III Jornada Itinerante de Formação e Aperfeiçoamento Intermunicipal, realizada nesta quinta-feira (25), em Arapiraca.

O encontro foi promovido pela Escola de Contas do Tribunal de Contas de Alagoas (TCE-AL) em parceria com a Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) e reuniu gestores e técnicos de diversas cidades do estado.

Batinga contribuiu com seu conhecimento e experiência para fortalecer a gestão pública nos municípios alagoanos. “Apresentei a experiência da Rede AMA, seu funcionamento, os avanços e as conquistas que já vêm fortalecendo a gestão pública municipalista”, disse.

Ele ressaltou também o valor da cooperação entre diferentes entes da federação. “Foi um momento rico de troca de ideias, aprendizado e de reforço da importância da colaboração entre os diferentes entes para gerar mais resultados para os municípios. Seguimos firmes, conectando elos e construindo caminhos de mais eficiência e resultados para nossos municípios”, completou.

Na ocasião, Batinga realizou ainda a entrega de um exemplar do livro em comemoração aos 10 anos da Rede de Parcerias, publicação que conta com artigo de sua autoria em parceria com Eduardo Ferreira, coordenador do Elo Estadual.

Francisco Batinga é graduado em Administração, assessor técnico da AMA e coordenador da Rede de Capacitação e Gestão de Recursos da AMA. Também atua como coordenador da Rede de Parcerias Elo Municipalista e é membro do Comitê Gestor da Rede de Parcerias do Ministério da Gestão e da Inovação.

Além disso, é multiplicador do Governo Federal para capacitação do Transferegov, integra o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/AL), o Conselho Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Reforma Agrária (CEDRAFA/AL) e o Pacto Estadual pela Primeira Infância em Alagoas.

