Vereador Neto Acioli prestigia celebração ecumênica que marca início da moagem da safra 2025/26 na Copervales

O vereador de Atalaia, Neto Acioli (MDB), participou na tarde desta segunda-feira (22) da celebração ecumênica realizada na Copervales Agroindustrial, que marcou oficialmente o início da moagem de cana-de-açúcar da safra 2025/2026.

Ao lado do seu primo e diretor-presidente da Copervales, Túlio Tenório, da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas e de membros da diretoria da indústria, o vereador Neto Acioli destacou a importância da usina para a economia local e a geração de empregos.

“Como vereador do município de Atalaia fico feliz por mais um início de moagem, onde sei que mais de cinco mil empregos entre diretos e indiretos estão garantidos, ajudando no sustento de famílias e movimentando o comércio da região”, afirmou.

Parceiro de longa data da Copervales, Neto Acioli recorda que em 2015, quando ocupava o cargo de secretário municipal de Agricultura da gestão do então prefeito Zé do Pedrinho, somou forças pela reabertura da antiga usina Uruba, que passou a ser administrada por uma cooperativa de plantadores de cana, recebendo o nome de Copervales Agroindustrial. Hoje, o vereador segue trabalhando para fortalecer essa que é considerada a principal geradoras de emprego em Atalaia.