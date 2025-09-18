19°C 28°C
Câmara Municipal de Atalaia
Vereadora Maria da Comesa celebra avanço para a educação de Atalaia e lembra requerimento ao Governo do Estado solicitando mais salas de aula

“Agora, esse pedido se soma a um grande investimento do Governo de Alagoas, que vai transformar a educação do nosso município“, destaca a vereadora.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Jal Gomes
18/09/2025 às 08h41 Atualizada em 18/09/2025 às 08h58
Vereadora Maria da Comesa celebra avanço para a educação de Atalaia e lembra requerimento ao Governo do Estado solicitando mais salas de aula
Vereadora Maria da Comesa celebra avanço para a educação de Atalaia e lembra requerimento ao Governo do Estado solicitando mais salas de aula.

Nesta quarta-feira (17), a vereadora Maria da Comesa (PP) esteve presente na solenidade de assinatura da ordem de serviço para construção de uma nova escola estadual em Atalaia, com capacidade para atender até 1.200 alunos. 

“Uma conquista histórica que vai transformar a educação da nossa cidade, trazendo estrutura moderna com salas de aula, auditório, biblioteca, laboratório de informática, ginásio poliesportivo e muito mais”, comentou a vereadora.
 
Na oportunidade, a vereadora também lembrou de seu requerimento 002/2025, protocolado no último dia 11 de março, onde solicitou ao governador Paulo Dantas a ampliação de salas de aula e melhores condições para os estudantes atalaienses da rede estadual.

 

“Agora, esse pedido se soma a um grande investimento do Governo de Alagoas, que vai transformar a educação do nosso município. Seguimos juntos da prefeita Ceci e do vice Nicollas, transformando sonhos em realidade com muito trabalho”, destaca Maria da Comesa.

 

A vereadora também destacou sua felicidade em ver que Atalaia segue avançando. “Continuo firme, ao lado do povo, lutando por mais conquistas”.

A vereadora Maria da Comesa também acompanhou junto com os demais vereadores, a entrega de uma nova ambulância para a base do SAMU em Atalaia. O veículo é uma Unidade de Suporte Básico (USB), totalmente equipada para garantir o atendimento de urgência pré-hospitalar móvel.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vereadores participam de solenidade de assinatura da ordem de serviço para construção de nova escola em Atalaia. Foto: Jal Gomes
