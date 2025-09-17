19°C 28°C
Câmara Municipal de Atalaia
Vereadores participam de solenidade de assinatura da ordem de serviço para construção de nova escola estadual em Atalaia

Na oportunidade, também foi entregue uma ambulância do SAMU.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
17/09/2025 às 20h00
Vereadores participam de solenidade de assinatura da ordem de serviço para construção de nova escola estadual em Atalaia
Vereadores participam de solenidade de assinatura da ordem de serviço para construção de nova escola em Atalaia. Foto: Jal Gomes

Vereadores da Câmara Municipal de Atalaia acompanharam, na manhã desta quarta-feira (17), a assinatura da ordem de serviço para a construção de uma nova escola estadual no município. A solenidade aconteceu no Salão de Despachos do Palácio República dos Palmares, em Maceió, e contou com a presença do governador Paulo Dantas, da prefeita Ceci e do vice-prefeito Nicollas.

A unidade será construída no bairro José Paulino e contará com uma estrutura completa: 12 salas de aula, ginásio poliesportivo, auditório, biblioteca, salas de informática e do grêmio estudantil, além de pátio coberto, cozinha equipada e estacionamento.

A participação dos vereadores reforça o papel do Legislativo Municipal no acompanhamento de importantes obras realizadas em parceria com o Executivo, garantindo que os investimentos tragam melhorias na qualidade de vida da população atalaiense.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Cicinho Melo (MDB), destacou a importância desta obra para o futuro da cidade e ressaltou a parceria entre os poderes.

"Essa é mais uma grande conquista para o município de Atalaia. A nova escola vai oferecer estrutura de qualidade para nossos jovens e contribuir diretamente para o desenvolvimento da educação. A Câmara tem sido parceira da atual gestão para que ações como essa saiam do papel e se tornem realidade para a população", afirmou.

Na oportunidade, os vereadores também acompanharam a entrega de uma nova ambulância para a base do SAMU em Atalaia. O veículo é uma Unidade de Suporte Básico (USB), totalmente equipada para garantir o atendimento de urgência pré-hospitalar móvel.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
