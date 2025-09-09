Vereadora Maria da Comesa solicita implantação de sistema de monitoramento com reconhecimento facial em Atalaia

Na sessão ordinária desta terça-feira (9), a vereadora Maria da Comesa (PP) apresentou o Requerimento nº 05/2025, solicitando ao Governador do Estado de Alagoas, Paulo Dantas, com cópia à Secretaria de Segurança Pública do Estado, a implantação de um sistema de monitoramento por câmeras com tecnologia de reconhecimento facial nas principais entradas e saídas do município.

De acordo com a vereadora Maria da Comesa, esta medida irá possibilitar a identificação em tempo real de veículos e indivíduos suspeitos.

“A ausência de monitoramento eletrônico nas entradas e saídas da cidade, bem como a carência de pontos fixos de vigilância, tem gerado apreensão na população, que clama por uma maior sensação de segurança e ações preventivas mais efetivas”, destaca a vereadora em sua justificativa.

Em seu Requerimento, Maria da Comesa solicita ainda a instalação de totens de segurança equipados com câmeras e comunicação direta com as forças policiais nas principais praças públicas da cidade, ampliando assim a proteção da população.

A proposta tem como foco prevenir ocorrências criminais e ampliar a sensação de segurança no município que ocupa posição estratégica como uma das principais rotas do Vale do Paraíba.

Segundo a parlamentar, que está em seu sétimo mandato na Câmara de Atalaia, o uso da tecnologia é uma forma de modernizar as estratégias de segurança pública e garantir respostas mais rápidas diante de situações de risco.