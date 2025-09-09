18°C 27°C
Câmara Municipal de Atalaia
Vereadora Maria da Comesa solicita implantação de sistema de monitoramento com reconhecimento facial em Atalaia

Requerimento aprovado por unanimidade é direcionado ao Governo do Estado.

Por: Phablo Monteiro
09/09/2025 às 21h09
Vereadora Maria da Comesa (PP).

Na sessão ordinária desta terça-feira (9), a vereadora Maria da Comesa (PP) apresentou o Requerimento nº 05/2025, solicitando ao Governador do Estado de Alagoas, Paulo Dantas, com cópia à Secretaria de Segurança Pública do Estado, a implantação de um sistema de monitoramento por câmeras com tecnologia de reconhecimento facial nas principais entradas e saídas do município.

De acordo com a vereadora Maria da Comesa, esta medida irá possibilitar a identificação em tempo real de veículos e indivíduos suspeitos.

“A ausência de monitoramento eletrônico nas entradas e saídas da cidade, bem como a carência de pontos fixos de vigilância, tem gerado apreensão na população, que clama por uma maior sensação de segurança e ações preventivas mais efetivas”, destaca a vereadora em sua justificativa.

Em seu Requerimento, Maria da Comesa solicita ainda a instalação de totens de segurança equipados com câmeras e comunicação direta com as forças policiais nas principais praças públicas da cidade, ampliando assim a proteção da população.

A proposta tem como foco prevenir ocorrências criminais e ampliar a sensação de segurança no município que ocupa posição estratégica como uma das principais rotas do Vale do Paraíba.

Segundo a parlamentar, que está em seu sétimo mandato na Câmara de Atalaia, o uso da tecnologia é uma forma de modernizar as estratégias de segurança pública e garantir respostas mais rápidas diante de situações de risco.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
WebFiber - Internet Banda Larga
