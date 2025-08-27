19°C 27°C
Câmara Municipal de Atalaia
Vereadores de Atalaia participam de solenidade de adesão ao Selo UNICEF e de ações do Agosto Lilás

Câmara Municipal esteve representada no evento que marcou a assinatura de compromissos em defesa de crianças, adolescentes e mulheres atalaienses.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
27/08/2025 às 10h06



Na manhã desta terça-feira (26), vereadores e vereadoras de Atalaia participaram da solenidade que oficializou a adesão do município à nova edição do Selo UNICEF (2025–2028). O evento, realizado pelo Governo Municipal, também marcou o lançamento de iniciativas voltadas à campanha Agosto Lilás, que simboliza o combate à violência contra a mulher.

A assinatura da Carta de Compromisso pelo fim da violência contra a mulher, a entrega da Viatura Lilás à Guarda Municipal e o anúncio da Patrulha Maria da Penha foram os destaques da programação.

Apoio da Câmara Municipal

A Câmara de Vereadores esteve presente com representantes de todas as suas bancadas, mostrando-se sempre participativa no apoio a ações em prol do desenvolvimento do município.

Para a vice-presidente da Casa, vereadora Lays Melo (MDB), a união de esforços é fundamental. “Atalaia cresce e nos orgulha. Estou feliz em fazer parte desse progresso. Parabéns à prefeita Ceci, ao vice Nicollas e a todos que se comprometem em fazer o melhor por nossa cidade”, afirmou.

O vereador Jaminho Brasil ressaltou a importância do Selo UNICEF para o fortalecimento de políticas públicas.“O Selo simboliza o esforço de quem acredita que é possível transformar vidas por meio de políticas públicas integradas e conscientes”, disse.

Já a vereadora Maria da Comesa destacou o reforço à rede de proteção feminina.“Essa iniciativa garante acolhimento, resposta rápida e apoio humanizado. Nenhuma mulher está sozinha nessa luta”, enfatizou.

Momento histórico

O presidente da Câmara, vereador Cicinho Melo, classificou a adesão como um marco para Atalaia.

“É um momento histórico, pois esse Selo da UNICEF é inédito em nossa cidade. Já as ações do Agosto Lilás vão proporcionar mais segurança às mulheres que enfrentam situações de violência. O Legislativo seguirá dando sua contribuição”, pontuou.

Presenças

O evento contou com a participação da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas, da presidente da Comissão da Mulher da OAB Alagoas, Érika Freire, além de secretários municipais e demais autoridades.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
