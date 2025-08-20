Vereadora Maria da Comesa solicita construção de UPA no bairro José Paulino.

A construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro José Paulino, em Atalaia, foi solicitada pela vereadora Maria da Comesa (PP) durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada na manhã desta última terça-feira (19).

De acordo com a parlamentar, a região necessita urgentemente de uma outra unidade de saúde que funcione de forma contínua e que ofereça atendimentos de urgência e emergência.

“A implantação da UPA garantirá mais rapidez no acesso à saúde, ampliará a capacidade de atendimento no município e contribuirá para desafogar o Hospital João Lyra Filho, cuja demanda tem crescido de forma significativa. Essa medida trará mais qualidade de vida, segurança e tranquilidade para as famílias da Vila José Paulino e comunidades vizinhas, fortalecendo a rede de saúde do município”, afirmou Maria da Comesa.

Continua após a publicidade

A Indicação nº 019/2025 foi aprovada por unanimidade pelos vereadores e agora será encaminhada para análise do Poder Executivo Municipal.