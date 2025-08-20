Vereador Jaminho Brasil apresenta pautas voltadas à prática esportiva no município

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (19), o vereador Jaminho Brasil (PP) apresentou duas pautas voltadas ao incentivo da prática esportiva no município. O parlamentar reforçou seu compromisso com os desportistas locais.

Entre as propostas, Jaminho voltou a solicitar a revitalização das margens da BR-316, no bairro José Paulino, incluindo a construção de um campo de areia para a prática de vôlei e futevôlei. “Preferencialmente em frente àquele galpão do Gilberto, onde tem bastante espaço e acredito que dá para ser feito. A quadra que temos na Vila é particular e cedida apenas em alguns dias da semana. Se for construída, será de grande relevância para os que praticam o esporte”, afirmou.

O vereador também solicitou a revitalização da quadra poliesportiva do Conjunto Maria de Nazaré “Está bastante desgastada, as traves, os alambrados. Se puder fazer essa revitalização, será bastante importante”, pontuou.

A indicação referente à quadra deverá ser oficializada na próxima semana e, caso aprovada, seguirá para análise da gestão municipal.