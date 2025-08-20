Vereadora Maria da Comesa solicita funcionamento 24 horas de uma UBS do Distrito Branca.

Na sessão ordinária desta terça-feira (19), a vereadora Maria da Comesa (PP) apresentou a indicação 018/2025 solicitando que uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do Distrito Branca passe a funcionar 24 horas por dia. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares e será encaminhada ao Executivo para avaliação da prefeita Ceci.

Segundo a vereadora, a medida é essencial para atender às necessidades da comunidade local. “A população carece de atendimento contínuo e de fácil acesso. Uma UBS 24 horas é fundamental para garantir atendimento imediato em casos de urgência, prevenir complicações de saúde e oferecer mais dignidade e segurança às famílias da região”, justificou.

Maria da Comesa também destacou que a implantação do atendimento ininterrupto vai reduzir a sobrecarga no Hospital João Lyra Filho. “Evitará a superlotação do pronto atendimento, garantindo mais eficiência ao sistema de saúde municipal”, afirmou.

Continua após a publicidade

Com a aprovação na Câmara, a indicação segue agora para análise da gestão municipal, que deverá avaliar a viabilidade de implantação da medida.