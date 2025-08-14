19°C 27°C
Câmara de Atalaia recebe visita de alunos da educação infantil

Estudantes conheceram a estrutura da Casa Legislativa e participaram de simulação de sessão ordinária.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
14/08/2025 às 17h52
A Câmara Municipal de Atalaia recebeu, na manhã desta quarta-feira (13), a visita de alunos da educação infantil de creches e escolas de campo da rede municipal. Acompanhados por professores e coordenadores, os pequenos foram recepcionados pelo presidente da Casa, vereador Cicinho Melo, e pelas vereadoras Lays Melo, Joana D’arck e Janaína Montenegro.

Durante a visita, os estudantes percorreram as dependências da Casa Hilton Agra e conheceram o Plenário Dr. Luiz Augusto da Rocha Tenório, onde acontecem as sessões legislativas. No local, receberam explicações sobre o papel do Legislativo e as atribuições dos vereadores.

Para tornar a experiência ainda mais interativa, foi realizada a simulação de uma sessão ordinária. As crianças tiveram a oportunidade de usar a tribuna e o microfone para apresentar suas reivindicações, além de elaborar cartazes ilustrando cada uma delas.

A vereadora Lays Melo destacou o valor educativo da iniciativa. “Essas visitas despertam a consciência política e a democracia desde cedo. Parabéns a todas as professoras e coordenadoras pelo excelente trabalho”, afirmou.

Já a vereadora Joana D’arck ressaltou a importância de aproximar o Legislativo das novas gerações. “Foi um momento muito importante para que eles entendam o que é democracia e saibam como funciona a Casa Legislativa”, disse.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
