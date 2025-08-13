19°C 27°C
Câmara Municipal de Atalaia
Vereadora Joana D'arck propõe criação de espaço permanente para obras de autores atalaienses na Biblioteca Municipal

Indicação 030/2025 foi aprovada por unanimidade e encaminhada ao Poder Executivo.

Phablo Monteiro
Phablo Monteiro
13/08/2025 às 10h01
Vereadora Joana D’arck propõe criação de espaço permanente para obras de autores atalaienses na Biblioteca Municipal
Vereadora Joana D’arck propõe criação de espaço permanente para obras de autores atalaienses na Biblioteca Municipal.

Na sessão ordinária desta terça-feira (12), a vereadora Joana D’arck (MDB) apresentou a Indicação nº 030/2025, solicitando a criação de um espaço permanente na Biblioteca Municipal Vandete Pacheco destinado a reunir obras de autores atalaienses e publicações sobre o município de Atalaia, em Alagoas.

De acordo com a proposta, o local reunirá livros, artigos, folhetos e demais materiais produzidos por escritores e escritoras naturais de Atalaia ou residentes no município, além de publicações que retratem a história, a cultura, a geografia e a sociedade local.

“Visa contribuir com o conhecimento histórico e cultural da população, valorizar os autores locais e oferecer suporte à disciplina de História de Atalaia, incluída no currículo escolar das unidades de ensino do município”, afirmou Joana D’arck.

A vereadora destacou ainda que a iniciativa representa uma ação de baixo custo, mas de grande impacto educativo. “Fortalece a identidade local e incentiva o hábito da leitura, especialmente entre os estudantes e os visitantes da biblioteca”, completou.

A proposta foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes e segue agora para análise do Poder Executivo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
