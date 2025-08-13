Vereadora Joana D’arck propõe criação de espaço permanente para obras de autores atalaienses na Biblioteca Municipal.

Na sessão ordinária desta terça-feira (12), a vereadora Joana D’arck (MDB) apresentou a Indicação nº 030/2025, solicitando a criação de um espaço permanente na Biblioteca Municipal Vandete Pacheco destinado a reunir obras de autores atalaienses e publicações sobre o município de Atalaia, em Alagoas.

De acordo com a proposta, o local reunirá livros, artigos, folhetos e demais materiais produzidos por escritores e escritoras naturais de Atalaia ou residentes no município, além de publicações que retratem a história, a cultura, a geografia e a sociedade local.

“Visa contribuir com o conhecimento histórico e cultural da população, valorizar os autores locais e oferecer suporte à disciplina de História de Atalaia, incluída no currículo escolar das unidades de ensino do município”, afirmou Joana D’arck.

A vereadora destacou ainda que a iniciativa representa uma ação de baixo custo, mas de grande impacto educativo. “Fortalece a identidade local e incentiva o hábito da leitura, especialmente entre os estudantes e os visitantes da biblioteca”, completou.

A proposta foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes e segue agora para análise do Poder Executivo.