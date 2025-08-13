19°C 27°C
Câmara Municipal de Atalaia

Vereador Jaminho Brasil solicita pavimentação das ruas do Povoado Olhos D’Água

Solicitação foi aprovada por unanimidade na Câmara e segue para análise da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Por: Phablo Monteiro
13/08/2025 às 08h55
Vereador Jaminho Brasil solicita pavimentação das ruas do Povoado Olhos D'Água
Vereador Jaminho Brasil (PP). Foto: Atalaia Pop

Na sessão ordinária desta terça-feira (12), o vereador Jaminho Brasil (PP) apresentou a Indicação nº 012/2025, solicitando ao Poder Executivo a pavimentação das ruas do Povoado Olhos D’Água, em Atalaia.

Segundo o parlamentar, o pedido atende a uma antiga reivindicação dos moradores da comunidade. Ele ressaltou que a obra trará benefícios diretos àquela localidade.

“Uma melhoria importante e significativa de mobilidade e segurança, para que se tenha uma valorização da região. É mais do que uma pavimentação, é dignidade, é qualidade de vida”, afirmou Jaminho Brasil.

A proposta foi discutida e aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Agora, segue para análise da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que será responsável por avaliar a viabilidade desta obra.

