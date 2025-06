Vereador Jaminho Brasil solicita a construção de um Centro de Especialidades Odontológicas em Atalaia.

Na sessão ordinária terça-feira, 17 de junho, o vereador Jaminho Brasil (PP), apresentou sua indicação 011/2025 que propõe ao Poder Executivo a construção de um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) no município de Atalaia, Alagoas.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a Política Nacional de Saúde Bucal no município de Atalaia, garantindo atendimento odontológico especializado à população.

Em sua justificativa, o vereador Jaminho Brasil destacou a importância do município passar a contar com serviços especializados de odontologia em um único prédio, que conte com a estrutura adequada para atender de forma mais resolutiva à população atalaiense.

A implantação de um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) tem o potencial de ampliar e melhorar ainda mais os serviços de saúde bucal já realizados no município.

Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, a proposta segue agora para análise da prefeita Ceci.