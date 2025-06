Jovens aprendizes da Copervales participam do Fórum de Aprendizagem 2025. Foto: Assessoria

Jovens aprendizes da Copervales Agroindustrial participaram, nesta semana, do Fórum de Aprendizagem 2025, promovido pelo Senac Alagoas. O evento discuti os desafios e as oportunidades da formação profissional no cenário atual.

Durante o fórum, foram debatidos temas como empregabilidade, inovação, inclusão social e o papel da aprendizagem na transformação de realidades.

Nas redes sociais, a cooperativa destacou o orgulho de fazer parte da iniciativa. “Acreditamos no poder da educação e da profissionalização para mudar vidas e construir um futuro melhor. Temos orgulho dos nossos jovens aprendizes”, publicou a empresa.

Continua após a publicidade

A Copervales mantém um importante programa voltado para a formação profissional de jovens entre 14 e 24 anos. A iniciativa busca gerar oportunidades de emprego, promover inclusão e contribuir com o desenvolvimento socioeconômico da região.