Câmara Municipal de Atalaia aprova reajuste salarial de 7% para servidores da educação

Causa Animal Há 1 dia Primeiras indicações apresentadas pelo vereador Jaminho Brasil estão relacionadas à causa animal em Atalaia As indicações foram aprovadas por unanimidades dos vereadores e seguem para análise do Poder Executivo.

Entrevista Há 1 dia Entrevista exclusiva com a vereadora Joana D'arck Entrevista foi comandada pelo radialista Adaias Ferraz, para a Rádio Web do site Atalaia Pop.

Apoio à Cultura Há 2 dias Em reunião na Secult de Alagoas, vereadora Joana D’arck busca parceria para valorização dos grupos culturais de Atalaia Vereadora atalaiense esteve ao lado de representantes do Núcleo Atalaiense de Cultura e Arte (NACA).

Salas de Aula Há 2 dias Vereadora Maria da Comesa solicita ao Governo do Estado a construção de novas salas de aula na Escola Floriano Peixoto “Hoje tem sala com mais de 50 alunos“, destacou a vereadora em sua justificativa.