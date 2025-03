Primeiras indicações apresentadas pelo vereador Jaminho Brasil estão relacionadas à causa animal em Atalaia

Aquisição de um castramóvel (nº 002/2025) e a colocação de comedouros e bebedouros para gatos e cães (nº 001/2025) em locais estratégicos do município, foram as duas primeiras indicações apresentadas pelo vereador Jaminho Brasil (PP) na atual Legislatura, visando assim contribuir com a proteção e bem-estar animal em Atalaia.

Para o vereador Jaminho Brasil, a colocação dos comedouros e bebedouros é uma forma de ajudar os animais que estão em situação de vulnerabilidade.

Sobre a aquisição de um castramóvel pelo município, o vereador destaca que o objetivo é prevenir a proliferação de doenças zoonóticas, entre outras, como o câncer de mama em fêmeas e próstata em machos. “Além da redução do abandono e o controle populacional dos animais”, completa o vereador.

Continua após a publicidade

Mesmo durante a campanha eleitoral de 2024, Jaminho Brasil já demonstrava que seria um político comprometido em abraçar a causa animal em Atalaia. E, já inicia seu mandato buscando efetivar ações de combate aos maus-tratos e que visam proporcionar o bem-estar de cães e gatos.

Colocadas para deliberação em Plenário, as indicações foram aprovadas por unanimidades dos vereadores e seguem para análise do Poder Executivo.