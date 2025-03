Entrevista exclusiva com a vereadora Joana D'arck

Entrevista exclusiva com a vereadora atalaiense Joana D'arck (MDB).

Na manhã desta quinta-feira (27), a vereadora Joana D’arck (MDB) concedeu uma entrevista exclusiva ao site e Rádio Web Atalaia Pop. Comandada pelo radialista Adaias Ferraz, a entrevista foi realizada no Plenário da Câmara Municipal.

Na ocasião, a vereadora Joana D’arck destacou importantes indicações de sua autoria, voltadas para as mulheres atalaienses, a exemplo da implantação e efetivação da Sala Lilás no CISP Atalaia e a criação da Casa da Mulher Atalaiense. Também comentou sobre as ações realizadas quando esteve a frente da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, durante a primeira gestão da prefeita Ceci.

A vereadora atalaiense, que está em seu primeiro mandato na Casa Hilton Agra de Albuquerque, ressaltou ainda a importância do trabalho que vem realizando de apoio e incentivo aos vários segmentos culturais do município.

Continua após a publicidade

Joana D’arck também ressaltou a excelente gestão da prefeita Ceci e do vice-prefeito Nicollas, e sobre a forte presença feminina na atual composição da Câmara Municipal de Atalaia.

“Estamos hoje nesta Casa com uma Câmara homogênea, sólida, com uma bancada feminina de quase 50% da sua composição, onde conseguimos ter olhares mais sensíveis em determinadas situações, vendo as necessidades das comunidades”, destacou a vereadora.

Confira logo abaixo a entrevista completa: