Em reunião na Secult de Alagoas, vereadora Joana D’arck busca parceria para valorização dos grupos culturais de Atalaia

Acompanhada por representantes do Núcleo Atalaiense de Cultura e Arte (NACA), a vereadora Joana D’arck esteve nesta quarta-feira (26), na Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, em Maceió, onde participou de uma reunião com o secretário executivo Milton Muniz.

A vereadora Joana D’arck apresentou ideias e propostas visando uma parceria para valorização dos grupos culturais de Atalaia. Para isso, a vereadora entregou um documento oficial contendo todas as propostas enviadas pelos principais segmentos culturais do município, incluindo: Junina Sanfona do Rei, Guerreiro Topa Parada, Capoeira Brasil, Banda Afro Odara e artesanato.

Na oportunidade, a vereadora juntamente com seu esposo, o músico e escritor Felipe Kauê, presentearam o gabinete da SECULT e a secretária Melina Freitas com lindas peças produzidas das artesãs Luciana Crochê e JôArtes.