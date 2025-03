Vereador Jaminho Brasil solicita ao Poder Executivo a construção de uma praça no bairro Alto do Cruzeiro

Entre as matérias em pauta na sessão ordinária desta última terça-feira (25), o plenário da Câmara Municipal de Atalaia apreciou e deliberou a indicação 004/2025 de autoria do vereador Jaminho Brasil (PP), que solicitou ao Poder Executivo a construção de uma praça no bairro Alto do Cruzeiro.

A proposta apresentada pelo vereador Jaminho Brasil destaca que essa praça seja construída em frente a CMEI Maria Alves Brasil e que possua também uma academia ao ar livre.

"Essa praça não seria apenas um espaço de lazer, mas um local de convivência comunitária, onde as famílias poderiam se reunir e as crianças brincar com segurança. É um investimento em qualidade de vida para toda a comunidade. E, quem sabe futuramente possa ser colocada uma televisão no local, para reviverem o passado, como tinha aqui na praça central uma televisão, para as pessoas que quiserem ir assistir lá”, destacou o vereador Jaminho durante a apresentação de sua indicação na Tribuna.

Aprovada por unanimidade, a indicação agora segue para análise do Executivo, que avaliará a viabilidade desta obra.