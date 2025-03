Câmara Municipal presta homenagem aos alunos atalaienses medalhistas na 67ª Jornada de Foguetes

Em solenidade realizada na manhã desta sexta-feira (21), a Câmara Municipal de Atalaia prestou uma homenageou honrosa aos alunos da rede municipal que se destacaram ma 67ª Jornada de Foguetes. Também foram homenageados professores, técnicos da Semed, secretária Glauciane Veiga, prefeita Ceci e vice-prefeito Nicollas.

Representando a cidade Atalaia, 12 alunos do 6º ao 9º ano de seis escolas municipais, conquistaram quatro medalhas de ouro e duas medalhas de prata, na categoria lançamento de foguetes, durante a Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), realizada no Estado do Rio de Janeiro, no último mês de outubro.

A solenidade realizada pela Câmara Municipal teve como finalidade destacar e homenagear os estudantes atalaienses pela dedicação ao ensino e incentivá-los a buscar, cada vez mais, o conhecimento que se reflete em boas notas e num futuro promissor. Também reconhece professores, equipe Semed e gestão municipal pelo grande trabalho realizado.

“Uma homenagem de extrema importância, onde através deste reconhecimento a esses alunos da rede municipal, a Câmara Municipal de Atalaia mostra o quanto está orgulhosa pelo resultado conquistado. Mais do que medalhas de ouro e de prata, esses alunos levaram e elevaram com muito brilhantismo o nome da nossa cidade. Percebemos assim a educação de qualidade que é ofertada em nosso município para esses alunos”, destaca a vereadora Lays Melo, vice-presidente da Casa.

Além do presidente da Casa, vereador Cicinho Melo (MDB), estiveram presentes os vereadores Anilson Júnior (MDB), Lays Melo (MDB), Rosi do Yai (PP), Maria da Comesa (PP), Joana D’arck (MDB), Mércia da Saúde (MDB) e Jaminho Brasil (PP).

É nítido o quanto a Educação do município de Atalaia tem avançado na gestão da prefeita Ceci, com reforma e construção de creches e escolas, adequando os espaços escolares para promover uma educação de qualidade. Entrega de fardamentos, de material escolar, merenda de qualidade, inclusive com o desjejum, transporte escolar e a capacitação contínua dos professores, são provas de uma Educação que só avança na rede municipal.