Vereador Neto Acioli cobra audiência pública com representantes da BRK Ambiental

Não é de hoje que o vereador Neto Acioli (MDB) tem abraçado a causa da população atalaiense por um abastecimento mais eficaz de água nas residências do município. Na sessão ordinária desta última terça-feira (18), o vereador voltou a cobrar a BRK Ambiental, empresa responsável pelo abastecimento de água no município.

“Fui informado que no Conjunto Maria de Nazaré, os moradores estão se juntando visando construir uma cacimba naquela região, inclusive me solicitaram alguns metros de cano, para por conta própria colocar água nas suas casas. Não dá para as autoridades do município, aceitar uma situação dessa”, destacou o vereador.

Na oportunidade, o vereador solicitou que a Câmara encaminhe um requerimento, solicitando a presença da empresa BRK Ambiental, em uma audiência pública na Casa Hilton Agra de Albuquerque.

“Que a empresa, de forma oficial, venha nos informar o que está acontecendo com o abastecimento de água em nossa cidade. Acredito que a empresa já está há quatro ou cinco anos em nosso município e ainda encontramos uma situação dessa”, ressaltou o vereador Neto Acioli.

Na oportunidade, o vereador Neto Acioli também se mostrou preocupado com as taxas exorbitantes na conta de água que estão chegando nas residências dos atalaienses. “Tenho aqui o exemplo de algumas contas que foram enviadas por moradores da Branca, de 250 reais e até de 300 reais. O pai de família e a mãe de família que ganha um salário-mínimo, vai pagar esse valor de água em Atalaia por mês? De uma água que não chega nas torneiras?”.

Durante seu discurso, o vereador Neto Acioli foi aparteado por vários outros vereadores, que se mostraram solidários com a solicitação apresentada.