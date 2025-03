Vereador Rudinho destaca importância da Creche Cria para o Conjunto Maria de Nazaré

O vereador Rudinho Rodrigues (MDB) participou na tarde desta última quinta-feira (13), da solenidade de inauguração da nova Creche Cria do Conjunto Maria de Nazaré, em Atalaia.

Ao lado da prefeita Ceci e do vice-prefeito Nicollas, o vereador destacou a grande importância desta nova unidade para a educação do município e que continuará no Legislativo somando forças junto ao Governo Municipal, para que a cidade siga avançando em todas as áreas.

"A Creche Cria ficou linda. É mais um trabalho incrível, pois esse instrumento de educação vai beneficiar as famílias do Conjunto Maria de Nazaré. Uma parceria de grande importância do Governo do Estado juntamente com a prefeita Ceci e o vice Nicollas. Começamos um mandato novo e o trabalho continua a todo vapor", destacou o vereador Rudinho.

Foto: Jal Gomes