Histórico: Câmara Municipal de Atalaia teve parte de sua sessão ordinária com a presença exclusiva de mulheres.

Na sessão ordinária desta terça-feira (25), a Câmara Municipal de Atalaia vivenciou um momento histórico: pela primeira vez em mais de 260 anos de história, o trabalho legislativo foi conduzido exclusivamente por mulheres.

A vereadora Lays Melo, presidente da Casa, esteve à frente da sessão, com as vereadoras Janaína do Cal, como 1ª secretária, e Joana D’arck, como 2ª secretária, compondo a mesa diretora. Além delas, as vereadoras Maria da Comesa, Mércia da Saúde e Rosi do Yai também marcaram presença no plenário, representando a força da mulher atalaiense na política.

A sessão teve um simbolismo ainda maior, ocorrendo um dia após o aniversário da conquista do voto feminino no Brasil (24 de fevereiro), data que marca uma vitória histórica para as mulheres brasileiras. Este marco histórico é um reflexo do crescente protagonismo feminino em cargos públicos no município, que desde janeiro de 2021 é comandado brilhantemente por uma mulher, a prefeita Ceci.

O momento foi também uma inspiração para futuras gerações de mulheres, que demonstram, cada vez mais, seu compromisso com a transformação e o desenvolvimento de Atalaia.