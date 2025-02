Copervales atende solicitação do vereador Neto Acioli e envia carro-pipa para abastecer residências no Maria de Nazaré.

Após mais de cinco dias sem água nas torneiras, moradores do Conjunto Maria de Nazaré, em Atalaia, buscaram ajuda do vereador Neto Acioli (MDB), que prontamente acionou a Copervales Agroindustrial. Sensibilizada com a situação, a empresa enviou um carro-pipa para abastecer as residências da localidade, amenizando o sofrimento das famílias afetadas. O serviço de abastecimento emergencial já vem sendo realizado desde a última quarta-feira.

A parceria entre o vereador Neto Acioli e a Copervales tem sido fundamental para a população de Atalaia, especialmente desde 2021, quando iniciou seu primeiro mandato na Câmara. “Quero agradecer à Copervales, em nome do diretor-presidente Túlio Tenório, do gerente Ricardo Paiva e do chefe do tráfego, nosso amigo Célio, pela parceria que tem beneficiado a população. Reafirmo meu compromisso de estar sempre à disposição dos atalaienses”, destacou o vereador.

Diante da falta de abastecimento, moradores já se organizavam para interditar a BR em protesto contra a empresa responsável pelo fornecimento de água no município.

“É essencial que a BRK tome as devidas providências o mais rápido possível para normalizar essa situação. É inaceitável que essas famílias fiquem tanto tempo sem água em suas casas”, reforçou Neto Acioli.