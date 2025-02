Vereador Neto Acioli solicita construção de praça em terreno da antiga delegacia de Atalaia.

Na sessão ordinária desta terça-feira, dia 18, a Câmara Municipal de Atalaia, votou e aprovou por unanimidade a indicação 001/2025, de autoria do vereador Neto Acioli (MDB), que agora segue para análise do Poder Executivo.

Na indicação, o vereador atalaiense que está em seu segundo mandato consecutivo, solicita a construção de uma praça no bairro Girador, no terreno da antiga delegacia do município.

“A construção de uma praça naquela localidade vai trazer um espaço de lazer, recreação e socialização para toda a comunidade”, destacou o vereador Neto Acioli em sua justificativa.