Vereador Neto Acioli participa da reinauguração da sede da ASPROVALES.

Representando o município de Atalaia, o vereador Neto Acioli (MDB) participou, na manhã desta quarta-feira (12), da solenidade de reinauguração da nova sede da Associação dos Produtores de Cana do Vale do Satuba (ASPROVALES). A nova sede conta com uma estrutura totalmente reformada e modernizada para melhor atender seus associados e está localizada na região próxima à Copervales Agroindustrial.

Durante o evento, o vereador Neto Acioli ressaltou a relevância da ASPROVALES para os produtores de cana. “Parabenizo todos os envolvidos por fortalecer essa importante associação, que tanto contribui para o desenvolvimento da nossa região.”

Fundada em 1998, a ASPROVALES foi responsável, entre o final de 2014 e o início de 2015, pela criação da Copervales, que se tornou a principal geradora de empregos de Atalaia e a maior geradora de ICMS do município.

A associação tem como objetivo oferecer orientação técnica aos produtores de cana da região e facilitar o acesso a maquinários agrícolas por meio de programas do Governo Federal, como os disponibilizados pela CODEVASF, promovendo, assim, um aumento significativo na produtividade dos associados.

A solenidade contou ainda com a presença do diretor-presidente da Copervales, Túlio Tenório, da deputada estadual Gabi Gonçalves, representando a cidade de Rio Largo, do deputado Remi Calheiros, além dos vereadores Fernando Tenório e Janine Tenório, que representaram a cidade de Murici. Também estiveram presentes associados e demais convidados.

Atualmente, a diretoria da ASPROVALES é composta pelo presidente Sérgio Hercílio Tenório Correia Filho, o vice-presidente João Augusto Castro e o diretor financeiro José Vânio Moraes.