Câmara aprova projeto do vereador Toni Barros que concede título de Cidadão Honorário de Atalaia ao vice-prefeito eleito Nicollas Theotônio

Poder Legislativo Há 6 horas Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 26 de novembro de 2024 Presidência do vereador Cicinho Melo (MDB).

Poder Legislativo Há 6 dias Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 19 de novembro de 2024 Presidência do vereador Cicinho Melo (MDB).