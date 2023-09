Dra. Eloína Braz será homenageada com a Comenda Procuradora Sônia Suruagy.

Procuradora de Estado aposentada, a Dra. Eloína Maria Braz dos Santos será agraciada com a COMENDA PROCURADORA SÔNIA SURUAGY, horaria concedida pela Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pela ilustre atalaiense à sociedade alagoana nas áreas jurídicas, sociais e dos Direitos Humanos.

A solenidade acontecerá na próxima quinta-feira, 28 de setembro, a partir das 16 horas, na sede da PGE de Alagoas.

A Comenda foi instituída pelo Decreto nº 93.517 de 13 de setembro do corrente ano, com o objetivo de agraciar civis e militares que hajam prestado relevantes serviços à sociedade. A honraria será concedida uma vez ao ano, na solenidade em que se comemora o dia do Procurador do Estado.

Natural do município de Atalaia, a Dra. Eloína é a quinta filha do casal Elza Maria dos Santos e Antônio Braz dos Santos (ex-vice-prefeito de Atalaia), já falecidos.

Foi uma das primeiras mulheres aprovadas no concurso público para a Procuradora Geral do Estado de Alagoas, sendo nomeada em caráter efetivo no ano de 1979 e exercendo diversas funções naquele órgão.

CLIQUE AQUI e confira a biografia da Dra. Eloína Braz.