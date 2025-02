Advogado Anderson Barros promove o Mini Workshop “Operacional Destravado”.

O compromisso com a inovação e a evolução da produção jurídica, fez com que o advogado atalaiense Anderson Barros promovesse na tarde desta última quinta-feira (13), o primeiro Mini Workshop “Operacional Destravado”. Realizado no Hotel Ritz Lagoa da Anta, em Maceió, o evento foi gratuito e exclusivo para advogados convidados e contou ainda com a presença de Procuradores de Municípios e do Estado.

Anderson Barros compartilhou estratégias práticas para eliminar gargalos operacionais e construir uma advocacia mais eficiente e lucrativa, apresentando ao público presente insights poderosos para destravar a produção de petições iniciais de forma ágil e estratégica.

Para o idealizador do Mini Workshop “Operacional Destravado”, essa foi apenas a primeira de muitas revoluções que ele, junto com sua equipe e parceiros, estão promovendo no universo jurídico.

Continua após a publicidade

“Advogados que estavam presos em processos burocráticos agora enxergam um caminho claro para produzir em escala, sem perder qualidade. Utilizando para isso métodos que pareciam complexos foram simplificados e aplicados na prática, provando que produtividade e autonomia andam juntas. Neste evento, oportunidades de crescimento foram abertas, e quem participou já está dando os primeiros passos para transformar sua advocacia”, comenta o advogado Anderson Barros.

O Mini Workshop Start Jurídico foi um grande sucesso, proporcionando um ambiente de aprendizado e troca de experiências, impulsionando a produtividade e a eficiência da classe jurídica.

“Nosso agradecimento especial também à nossa equipe e aos parceiros, que foram fundamentais para a realização desse grande encontro. Que este seja apenas o início de uma jornada de transformação e crescimento para todos! Seguimos juntos, destravando o operacional jurídico e elevando a advocacia a um novo patamar”, destaca Anderson Barros.