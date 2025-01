Loteamento Boa Sorte oferece infraestrutura completa e a oportunidade de morar perto da natureza

Nívea Sales Podcast Há 2 meses Pastor Gion Lucas da Casa da Promessa, participa do Podcast “Além dos Limites”, com Nívea Sales A entrevista foi transmitida ao vivo pelo YouTube e Spotfy.

2º Encontro Há 2 meses 2º Encontro da Família Albuquerque reúne descendentes do Major Zezinho em Maceió A família Albuquerque é uma das mais tradicionais do município de Atalaia.

1º Lugar Há 3 meses Filha do saudoso jornalista Valmir Calheiros, Valdete Calheiros vence o Prêmio AMRIGS de Jornalismo 2024 na categoria Mídia Online “Como me sinto filha de Atalaia, posso dizer que o Jornalismo de Atalaia recebeu reconhecimento nacional”, destacou a jornalista Valdete Calheiros.