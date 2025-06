Dra. Eloína Braz integra a Comissão do Memorial da Advocacia Alagoana.

A ilustre advogada atalaiense Dra. Eloína Maria Braz dos Santos foi nomeada, em maio de 2024, para integrar a Comissão do Memorial da Advocacia Alagoana. A nomeação foi realizada pelo presidente da OAB Alagoas, Dr. Vagner Paes, como forma de reconhecer a trajetória e o compromisso da profissional com a valorização da advocacia no estado.

Ao lado das também advogadas Elijany Oliveira (presidente da comissão), Majô Costa, Sandra Valéria e Marly Ribeiro, Dra. Eloína vem compondo um grupo que tem se destacado pela dedicação, ética e sensibilidade na missão de construir um espaço de preservação da história da advocacia de Alagoas.

O Memorial da Advocacia Alagoana está sendo instalado no prédio histórico da OAB, no Centro de Maceió. O espaço reunirá documentos, artefatos e registros que resgatam a trajetória da advocacia no estado, homenageando os profissionais que marcaram a história da categoria com suas contribuições e lutas.

A comissão conta ainda com a valiosa participação do historiador e juiz de Direito, Dr. Claudemiro Araújo, como membro consultivo. Sua experiência tem sido essencial para o embasamento histórico e a curadoria do conteúdo que comporá o memorial.

A Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica – ABMCJ em Alagoas, representada pela Dra. Josefa Amorim de Barros, manifestou publicamente seu reconhecimento às associadas nomeadas: Dra. Eloína Braz, Majô Costa e Marly Ribeiro. Em nota, a entidade celebrou a presença feminina no protagonismo da preservação da memória jurídica do estado: "Seguimos firmes, com respeito à história e às lutas que moldaram nossa advocacia."

Com a inauguração do memorial se aproximando, a expectativa é de que o espaço se torne um importante marco cultural e institucional, promovendo o reconhecimento das conquistas da advocacia alagoana e fortalecendo os laços entre o passado e o futuro da profissão.